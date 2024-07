Peste 150.000 de persoane au semnat o petiție inițiată de comunitatea Declic, prin care se cere anularea prevederilor OUG 84/2024, care a fost aprobată de guvern pe 28 iunie.

„În acest moment, ceea ce se reclamă este faptul că aceste teste se fac într-o perioadă mult prea lungă. Eu cred că legea este bună pentru că ne amintim de 2 Mai. Această lege există şi în Germania, există şi în Spania, există peste tot. Statul român trebuie să dea un răspuns în timp real. Între 48 şi 72 ore este un răspuns într-un timp rezonabil la testele de sânge. Primul test am înţeles că, dacă iei două nurofen în acel moment, s-ar putea să fie testul pozitiv. Se face testul de sânge, în 48 ore, se dă răspunsul şi cred că nu e o catastrofă, pentru două zile, că rămâi fără permis”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a mai afirmat că România trebuie să investească în aparatură pentru că, în prezent, rezultatele testelor vin după trei-patru luni.

„Nu sunt sume foarte mari. Am înţeles că un astfel de aparat de testare costă în jur de 300.000 euro. Deci nu e un capăt de ţară pentru un stat la mărimea României şi vedem procedurile de achiziţii să fie cât mai rapide, iar după ce statul român îşi face treaba şi este capabil să dea un răspuns într-un timp real, venim cu aplicarea legii”, a mai declarat Ciolacu.

Inițiatorii petiției prin care este contestată Ordonanța de Urgență spun că aceasta este abuzivă, pentru că jumătate din testele antidrog făcute de poliție au rezultate fals pozitive.

„De acum, fiecare șofer sau șoferiță care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar și un an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puține și Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal. (…) Dacă această OUG rămâne în picioare, zeci de mii de șoferi vor fi învinovățiți pe nedrept și nu își vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile. Unii dintre ei își câștigă existența de pe urma permisului, iar alții depind de el ca să ajungă la serviciu”, spun inițiatorii.

Poliția Română precizează, într-un comunicat, că „în lipsa unor indicii cu privire la prezența în organismul acestora (șoferilor) a substanțelor psihoactive ori a băuturilor alcoolice, pentru a nu permite conducătorilor de vehicule continuarea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, în scop preventiv, a fost instituită măsura retragerii permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizelor toxicologice de laborator, nefiind vorba, în această situație, despre săvârșirea unei fapte penale, respectiv de întocmire a unui dosar de cercetare penală”.

De asemenea, reprezentanții poliției atrag atenția asupra faptului că și unele medicamente pot afecta capacitatea de a conduce un autovehicul, motiv pentru care îi îndeamnă pe șoferi să verifice prospectele înainte de a se urca la volan pentru că „pot exista anumiți compuși ce determină apariția de efecte psihoactive și care pot fi depistați cu ajutor aparatelor DrugTest, chiar dacă persoana în cauză nu a consumat droguri”.

În perioada 2021 – 2023, 15-20% din totalul mostrelor biologice prelevate au infirmat testele cu aparatele DrugTest, potrivit datelor Poliției Române.

