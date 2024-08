Ciolacu, la congresul PSD: Atac la PNL, Iohannis și Băsescu, promisiuni de scutiri de taxe pentru românii care revin în țară. Ce spune despre armata obligatorie

Ciolacu și-a început discursul, care a durat aproape o oră, vorbind despre trecutul PSD și momentul când a fost ales președintele partidului.

„PSD a câştigat alegerile locale şi europarlamentare. Stimaţi colegi, astăzi ne bucurăm şi facem planuri de viitor, dar nu trebuie să uităm niciodată de unde am plecat. Acum patru ani, când m-aţi ales preşedinte, partidul nostru traversa cele mei grele momente. (…) Am ales calea grea, a luptei. Împreună, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Împreună, am luat un partid lipsit de speranţă, l-am reformat şi l-am dus la guvernare. Acesta este adevărul şi trebuie să fim mândri de asta! Trebuie să continuăm”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Congresul PSD.

El a subliniat că PSD este pregătit să facă un nou pas înainte şi a anunţat că va candida la prezidenţiale şi totodată că „va câştiga” alegerile prezidenţiale.

Social-democrații s-au reunit sâmbătă într-un congres. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am schimbat din temelii acest partid. Ne-am regăsit calea pro-europeană. Am recâştigat respectul liderilor europeni. Am refăcut legătura cu societatea civilă. Am redevenit parteneri de dialog cu sindicatele şi mediul de afaceri. (…) De aceea, astăzi ne asumăm, ca toate naţiunile puternice, un proiect prezidenţial de reînnoire naţională. M-am consultat cu oamenii obişnuiţi. M-am sfătuit cu familia, dar şi cu părintele meu duhovnic. Este momentul să fac un pas în faţă şi să spun cu toată încrederea: Da, voi candida şi voi câştiga Preşedinţia României! Da, după 20 de ani, România merită un preşedinte pentru toţi!”, a spus Ciolacu.

Atacuri la adresa lui Klaus Iohannis și Traian Băsescu

Ciolacu a spus că, după 20 de ani, „România merită un preşedinte pentru toţi”.

„Nici fiul meu, nici majoritatea tinerilor de vârsta lui, care votează anul acesta, nu au cunoscut un alt model de preşedinte. Avem generaţii întregi care fac astăzi pasul spre maturitate, după ce şi-au trăit copilăria şi adolescenţa, între un preşedinte turnător şi un preşedinte absent. Deci, să nu ne mai mirăm atunci când vedem că mulţi tineri aleg populismul şi extremismul.

Marcel Ciolacu, la Congresul PSD. Foto Inquam Photos / Octav Ganea

În loc să îi blamăm superior, mai bine le dăm o alternativă corectă. Trebuie să le spunem că, în ultimii 20 de ani, dispreţul, sfidarea şi nepăsarea faţă de oameni au fost accidente ale istoriei. Trebuie să le spunem că instituţia prezidenţială nu este niciun un malaxor de tocat vieţi şi nici o agenţie de turism personală. Trebuie să le spunem că democraţia nu se conjugă niciodată cu verbul a urî. Ura este barosul celor care vor să dărâme, nu să construiască, a celor care vor să dezbine, nu să unească. Eu am crescut fericit într-o comunitate în care ura nu exista şi asta vreau să fie România noastră. Ura indusă în societate, timp de 20 de ani, trebuie să dispară”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu a adăugat că România are nevoie de un preşedinte care să facă politică de stat, nu politica unui partid.

„Îmi doresc ca, după 20 de ani, să avem un preşedinte care să muncească alături de oameni pentru bunăstarea lor, pentru a reda speranţa şi încrederea oamenilor în binele comun. Timp de 20 de ani, preşedintele a devenit, dintr-un simbol al speranţei doar o sursă de frustrare în societate. Acesta este adevărul! Vi s-a promis, mai întâi, că o să trăiţi bine. Apoi, vi s-au tăiat salariile şi pensiile. După 10 ani, vi s-a promis o Românie educată. Şi aţi primit un sistem de educaţie eşuat, în care copiii sunt mai expuşi la droguri decât la carte (…) Am avut preşedinţi cărora nu le-a păsat deloc de oameni”, a adăugat Ciolacu.

„După 20 de ani, România are nevoie de un președinte cu suflet, căruia să îi pese de toți românii (…) România nu trebuie să mai aibă un preşedinte care îi împarte pe români în buni şi răi, între cei de aici şi cei de peste hotare, între cei de stânga şi cei de dreapta, între tineri şi pensionari, între public şi privat, între săraci şi bogaţi”, a mai afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, la Congresul PSD. Foto: Eli Driu / Libertatea

Atac la adresa PNL

Preşedintele PSD a lansat un atac dur și la adresa PNL, spunând că observă „agitaţia unora care au trecut de la «prin noi înșine», dar cu PSD, la tot felul de ameninţări ridicole la adresa noastră”.

„Vă rog să ingorați acest circ. Noi am fost mereu responsabili. Am fost adultul din încăpere. Trebuie să ne continuăm să ne comportăm responsabil”, a spus Ciolacu, subliniind că PSD „a fost adultul din cameră”.

Scutiri de impozite pentru banii pe care românii din diaspora îi aduc în ţară

În programul prezentat sâmbătă, Ciolacu a propus scutiri de impozite timp ce 10 ani pentru banii pe care românii din diaspora îi aduc în ţară, ca măsură pentru atragerea în ţară a celor care au plecat şi s-au stabilit legal peste hotare.

„Fiecare dintre noi avem o rudă sau un prieten în diaspora. Oameni care contribuie an de an la bugetul României, prin miliardele de euro pe care le trimit în ţară. Este timpul să facem mai mult pentru ei! Vă propun să ne gândim serios la modelul ţărilor cu o diasporă numeroasă care au luat deja măsuri pentru a-şi aduce înapoi cetăţenii.

Marcel Ciolacu, la Congresul PSD. Foto Inquam Photos / Octav Ganea

Vă dau un exemplu: fiecare cetăţean, stabilit legal în străinătate, care se întoarce în ţară, să aibă 10 ani scutiri de impozite pentru banii pe care îi aduce înapoi. La fel, orice sumă adusă din afară – investiţii, chirii, dividende, orice – să fie scutită de impozit timp de 10 ani. Este un punct de la care putem pleca”, a afirmat Ciolacu.

Despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu

În același discurs, Ciolacu a asigurat că România nu va fi atrasă în niciun război și nu va fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

„În esenţă, un preşedinte are două prerogative fundamentale: este comandantul suprem al armatei şi reprezintă ţara în relaţiile internaţionale. Din această perspectivă, vreau să vă spun foarte clar: România nu va intra şi nu va fi atrasă în niciun război! Pacea şi stabilitatea sunt condiţiile fundamentale pentru prosperitate. Voi avea grijă să rămână aşa!”, a spus Ciolacu.

„Voi fi garantul independenței naționale, dar nu voi fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Avem nevoie de o armată de profesioniști. La fel cum avem nevoie de echipamente moderne. Alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare va continua și pe viitor”, a spus Ciolacu.

„Trebuie să ţinem Rusia cât mai departe de România”

Marcel Ciolacu a abordat și situația din Ucraina, spunând că Rusia trebuie ţinută cât mai departe de România şi a anunţat că România va continua să sprijine independenţa şi suveranitatea Ucrainei.

„În politică, ca şi în diplomaţie, se spune că totul este negociabil. Dar în obiectivele strategice există linii roşii. Împreună cu statele membre NATO trebuie să ţinem Rusia cât mai departe de România. A susţine Ucraina înseamnă a asigura pacea României. Este cineva din sală care îşi doreşte să fie vecin cu Rusia?! De aceea, vom continua să sprijinim ferm independenţa şi suveranitatea Ucrainei”, a spus Ciolacu.

„România a făcut un efort financiar, logistic şi uman extraordinar. Trebuie să participăm la reconstrucţia Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârşit. Portul Constanţa îl pregăteşte actualul ministru al transporturilor să fie principalul hub logistic al acestei reconstrucţii”, a mai afirmat Ciolacu.

El a mai declarat că nu mai doreşte să existe dispute între preşedinte şi Guvern când vine vorba de interesele naţionale.

„Atât preşedintele, cât şi premierul trebuie să acţioneze coordonat, inteligent şi determinat, să impună interesele României la Bruxelles. Indiferent din ce partid fac parte! Cearta între români şi denigrarea României în cancelariile occidentale trebuie să înceteze. Interesele României nu mai trebuie negociate pentru mize personale!”, a afirmat preşedintele PSD.

Ce spune despre Schengen

Totodată, premierul Marcel Ciolacu a susținut că România va adera complet la spaţiul Schengen până la finalul acestui an.

„De 13 ani, România ciocănea la uşa Schengen şi nu ne auzea nimeni. Guvernul României pe care îl conduc a reuşit să deschidă această uşă. După ani întregi de promisiuni, lucrurile au început să se mişte. Şi vă spun acum, foarte convins şi cu mai multe informaţii decât dv.: până la sfârşitul anului, vom avea o aderare completă la spaţiul Schengen. În 2026, România va intra şi în OCDE”, a afirmat Marcel Ciolacu.

