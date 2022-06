„Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfăşoare rapid. Am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu (n.r. – ministrul PSD al transporturilor) şi am înţeles că există o solicitare şi la nivelul CNAIR de a se face o expertiză rapidă. Am văzut implicarea premierului, care a şi propus acolo un pod al Armatei pentru ca cetăţenii să nu aibă de suferit”, a afirmat Marcel Ciolacu la Parlament, potrivit news.ro.

Liderul PSD și al Camerei Deputaților a precizat că a vorbit cu Ionel Arsene și că așteaptă suspendarea acestuia din funcția de șef al PSD Neamț.

„Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică şi eu ştiu că este un bun coleg şi pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei. Am avut discuţii, deoarece este colegul meu şi este normal să avem aceste discuţii”, a subliniat Ciolacu.

Pe 9 iunie, un pod rutier peste râul Siret s-a rupt în localitatea Luțca, judeţul Neamţ, în timp ce un autocamion şi o autoutilitară îl traversau. Unul dintre șoferi a fost rănit și a fost dus la spitalul din Roman. Podul a fost dat în folosință în noiembrie 2021, după lucrări care au costat 8,3 milioane de lei și au durat peste un an.

Șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, s-a lăudat încă din 2019 cu investiția peste Siret. „Dragi nemțeni, vă garantez că zeci de ani podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic!”, spunea Arsene în 2021, când podul a fost dat în folosință.

GSP.RO În premieră, Mutu a zis motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro BOMBĂ! Victor Ponta a câștigat la CEDO procesul împotriva României. Câți bani are de luat

Observatornews.ro Armata rusă arată pentru prima dată tunelurile de la Azovstal. ”Când deschideam ușa, circuitul se întrerupe și bomba explodează”

HOROSCOP Horoscop 14 iunie 2022. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu momente intense, în special în relațiile cu mediul apropiat

Știrileprotv.ro Un ucrainean a fost aruncat în aer de o mină, pe o plajă din Odesa. Momentul șocant a fost filmat. VIDEO

Orangesport.ro A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Dragostea pentru print și artă transformată în afacere de peste jumătate de milion de euro

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România