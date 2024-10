„Normal că îmi doresc o continuitate. E logic. După 10 ani în care ţi-ai bătut joc, ai schimbat 10 prim-miniştri, sute de miniştri, după 30 şi de ani de democraţie, normal că îmi doresc o continuitate şi o stabilitate”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi 24.

Actualul premier a răspuns afirmativ la întrebarea dacă l-ar numi prim-ministru pe Nicolae Ciucă, unul dintre contracandidații săi la alegerile prezidențiale.

„Categoric, nu am nici cea mai mică reţinere. În privinţa domnului Ciucă nu am nicio reţinere. Când ştii că ai mandat scurt, când ştii că se apropie un an electoral, e omeneşte să amâni anumite lucruri. Având un dialog în toată acea perioadă, cunoşteam amândoi care sunt problemele în Guvernul României”, a precizat Marcel Ciolacu

„Nu ştiam în detaliu, cum am aflat când am ajuns premier. A existat o perioadă de 2-3 luni în care am fost pompier de serviciu. Au fost şi situaţiile de la Crevedia. Nu a fost un mandat uşor, oricine ar privi mandatul meu de prim-ministru”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciucă, ocupă primele locuri în intențiile de vot ale românilor la prezidențiale, dar la mare distanță unul de celălalt, susține un nou sondaj, publicat vineri, 27 septembrie, de Avangarde-Insomar.

După ce președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe Marcel Ciolacu pentru portofoliul obținut în cadrul Comisiei Europene, premierul a replicat: „Mi se pare jenant”.

