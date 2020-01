De Valentina Postelnicu,

Conducerea PSD a decis, în decembrie, calendarul alegerilor în organizaţiile judeţene ale partidului.

Numirea unor noi echipe în filiale are ca scop pregătirea pentru Congresul PSD din luna februarie, când delegaţii din fiecare judeţ vor veni la Bucureşti pentru a-şi alege preşedintele.

Se prefigurează tandemul Ciolacu-Firea



Marcel Ciolacu este, până în acest moment, social-democratul cu cele mai mari şanse de a câştiga conducerea partidului, după eşecurile în lanţ din 2019, şi după ce partidul a pierdut doi lideri, Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă.

Deşi nu a spus clar dacă îşi va depune candidatura la Congres, Ciolacu îşi pregăteşte un program politic nou, şi propune un nou mod dealegere a conducerii.

Astfel, el spune că pretendenţii la şefia partidului trebuie să vină cu o echipă şi cu un program clar, iar la Congres să se voteze pe „moţiuni” şi nu persoane.

O variantă ar fi ca Ciolacu să candideze în tandem cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, care afirma, la sfârşitul lui 2019, că ar dori să candideze, la Congres, pentru funcţia de preşedinte executiv.

„Doamna Gabriela Firea am văzut că a anunţat că nu o să candideze, dar nu exclud, nu neapărat să candidez eu şi să o iau pe doamna Firea în echipă, nu exclud să facem echipă împreună cu doamna Gabriela Firea. Este posibilă şi această variantă (ca Gabriela Firea să candideze şi să îl aibă în echipa ei pe Ciolacu – n.r. ). Întâi să vedem, eu lucrez, îmi scriu un anumit proiect politic, cum e şi normal, orice om politic care se respectă trebuie să facă acest lucru”, a spus Marcel Ciolacu la România Tv.

El a recunoscut că şi-ar dori de la PSD să fie „un partid mai modern”.

„Nu am hotărât în acest moment dacă voi candida. În primul rând, vreau să venim cu o groază de măsuri de modificare a statutului privind modul de a candida, adică să putem candida în echipă şi cu un proiect politic. În al doilea rând, cu cât mai mulţi candidaţi şi mai multe proiecte politice, cu atât mai bine”, a menţionat Marcel Ciolacu.

Preşedintele interimar al PSD a subliniat că are mandat pentru a organiza un congres până la finalul lunii februarie şi chestiunile de organizare internă a partidului au fost rezolvate, iar de joi încep în ţară conferinţele pentru stabilirea delegaţilor la congres.

„Eu am primit un mandat să organizez un congres, am şi dat un termen până la 29 februarie. Tot ce a ţinut de organizarea internă a partidului, împreună cu domnul Paul Stănescu, le-am rezolvat, lucrurile sunt funcţionale la partid. (…) Joi, o să fie prima conferinţă la Buzău, încep conferinţele extraordinare în toată ţara, să-şi aleagă delegaţii. (…) Până pe 29 februarie va avea loc congresul. Noi am avut două termene, până pe 9 februarie să terminăm toate conferinţele extraordinare şi până pe 15 februarie toate organizaţiile să vină cu candidaţii pentru alegerile locale”, a precizat liderul PSD.

