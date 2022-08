„Preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, să vină în mai anul viitor pe funcţia de prim-ministru este deja o propunere votată în partid. Este o decizie luată în unanimitate în urmă cu un an”, a spus Sorin Grindeanu despre rotaţia premierilor care va avea loc anul viitor, potrivit news.ro.

Întrebat dacă are încredere că PNL îşi va respecta promisiunea privind rotația la guvernare, Grindeanu a răspuns: „Eu am încredere în PNL. Când se semnează un protocol, te aştepţi să se ţină de el. Nu am până în acest moment nici cel mai mic semn de întrebare că ceea ce ne-am angajat în noiembrie 2021 nu se va întâmpla”.

Ministrul PSD al Transporturilor a fost întrebat şi dacă PSD ia în calcul să iasă de la guvernare, în cazul în care PNL continuă cu acelaşi premier, Nicolae Ciucă. „Cred că se va ţine toată lumea de acel protocol semnat în 2021”, a replicat social-democratul.

El a mai precizat că remanierile din Guvern „se fac, nu se discută” și că se așteaptă ca premierul Ciucă să vină cu propuneri, dacă are.

„Dacă premierul are asemenea propuneri, le discutăm şi vom lua deciziile. Până acum vă asigurăm că nu s-a discutat în coaliţie despre remaniere. Nimeni nu e de neînlocuit. Dar aş aşeza aceste discuţii într-o formă constructivă. În momentul în care se face o evaluare, prim-ministrul are acest atribut. Dacă va considera că e nevoie de o remaniere, o va face”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, în 2021: „Doar nu credeți că am votat ca Marcel Ciolacu să fie premier peste un an și jumătate”

Pe 17 noiembrie 2021, PSD a votat în ședința Consiliului Politic Național (CPN) desemnarea lui Marcel Ciolacu pentru funcția de premier, dar numai pentru prima rotație, nu pentru cea din 2023.

Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu afirma atunci că „doar nu credeţi că am dat un vot astăzi pentru ca Marcel Ciolacu să fie premier peste un an şi jumătate”.

El a mai precizat cu acel prilej că mandatul cu care social-democraţii urmau să meargă la negocierile cu PNL şi UDMR pentru formarea coaliției era ca PSD să dea primul premier: „În acest moment, noi avem un mandat dat de CPN în care să avem prim-ministrul, iar Marcel Ciolacu este propunerea pentru premier”.

