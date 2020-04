De Denisa Dudescu,

“Azi sau mâine vom anunța noi excepții. Să privim jumătatea plină a paharului. O să clarificăm și deplasarea oamenilor la cimitir”, a anunțat Marcel Vela la Antena3.

Ministrul Afacerilor de Interne a mai spus că România stă bine în acest moment la numărul de cazuri, comparativ cu alte state.

“Stăm cel mai bine, din februarie am făcut calcule și la media de locuitori, raportat la un milion de locuitori stăm net mai bine. Meritul este al cetățenilor, foarte puține cazuri au fost înregistrate la încălcarea regulilor, este un procent mic de teribiliști care nu au fost responsabili”, a mai spus ministrul.

Mai mult, Vela a mai declarat că prelungirea stării de urgență ține de fiecare cetățean în parte.

“V-am mai spus cine face estimări că epidemia ține până în luna x sau săptămâna y sunt pure analize, individuale, estimări, calcule. Cei care decid până când va fi stare de urgență suntem noi toți, românii. Dacă respectăm măsurile, vom ieși etapizat”, a adăugat ministrul.

Marcel Vela, ministrul afacerilor interne, a fost într-o vizită la Azuga, județul Prahova, acolo unde peste 100 de persoane au rămas fără locuințe din cauza unor alunecări de teren. Aici au fost aduse containere în care vor fi cazați localnicii.

Aceste locuințe sunt provizorii.

“Noi am făcut tot ce am putut, am adus nouă camioane, sunt locuințe provizorii, suntem operativi, Prefectura ia măsurile corecte pentru a rezolva nemulțumirile oamenilor, nu tratăm nemulțumirile oamenilor cu indiferență. Ancheta în cazul alunecării teren nu o face M.A.I., ci inspecția mediului.

GSP.RO Americanii au analizat ce urmează pentru România » Când ar fi vârful pandemiei și când s-ar înregistra ultimul deces

HOROSCOP Horoscop 14 aprilie 2020. Taurii trebuie să aibă răbdare cu ei și cu cei din jur