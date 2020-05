De Denisa Dudescu,

”Pot să vă dau o știre în premieră, am discutat cu domnul premier Ludovic Orban, săptămâna trecută, despre o situație de acest gen. Acești bani vor merge către zona medicală, către spitalele din România și către categoria persoanelor vulnerabile. Toată această cuantificare va fi analizată la sfârșitul lunii mai, dar destinația va fi sistemul medical”, a spus Marcel Vela la Digi 24.

Despre suma mare adunată din amenzi, ministrul de interne a declarat:

”Depinde din ce punct de vedere privești suma. Noi am fost cooperanți, nu am lăsat să se încalce măsuri. Nu am înregistrat cheltuieli de 10 ori mai mari cu spitalizările.”

Ministrul de interne a spus că au scăzut amenzile din trafic pentru că oamenii au stat în casă în ultima perioadă.

”Nu mai este traficul infernal în București, așa cum era înainte de starea de urgență. Înainte, pe Waze erau peste 120.000 de bucureșteni pe zi, acum numărul lor este sub 5.000.”

Legat de măsurile de relaxare după ridicarea stării de urgență, Vela a spus că trebuie să fim cumpătați.

”Data de 15 mai este luată ca reper calendaristic, atunci este finalul valabilității stării de urgență. Se vor discuta ce măsuri vor fi aplicate. Se analizează de către specialiștii de la infecțioase, de către cei de la Comitetul pentru Situații de Urgență”, a mai spus Vela.

Ministrul de interne a mai spus că cei de la Comitetul pentru Situații de Urgență vor decide dacă va fi implementată starea de alertă după 15 mai.

