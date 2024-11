Cu această nominalizare, Trump propulsează spre fruntea diplomaţiei americane un critic care a devenit unul dintre cei mai aprigi apărători ai săi. Rubio, un senator conservator, este celebru pentru poziţiile sale dure privind China, Cuba şi Iranul şi a fost unul dintre contracandidații lui Trump în alegerile primare ale Partidului Republican.

„Conducerea Departamentului de Stat al SUA este o responsabilitate extraordinară și sunt onorat de încrederea pe care mi-a acordat-o președintele Trump. În calitate de secretar de stat, voi lucra în fiecare zi pentru a-i îndeplini agenda de politică externă. Sub conducerea președintelui Trump, vom oferi pacea prin putere și vom pune întotdeauna interesele americanilor și ale Americii mai presus de orice”, a reacționat Rubio într-un mesaj publicat pe X.

