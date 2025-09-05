Lucrări de cadastrare pe 5,4 milioane de hectare

În prezent, lucrările de cadastrare sunt în desfășurare pe o suprafață de 5,4 milioane de hectare, acoperind 2.743 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri).

Finanțarea acestor lucrări provine din mai multe surse, incluzând veniturile proprii ale ANCPI, fonduri europene și bugetele locale.

Progres în 2025

În anul 2025, ANCPI a finalizat lucrări de cadastru în 52 de UAT-uri, acoperind o suprafață de 806.718,89 hectare.

În total, au fost cadastrate integral 349 de UAT-uri și peste 33.669 de sectoare cadastrale, însumând o suprafață de peste 7,2 milioane de hectare.

Finanțare europeană

Din cele 349 de localități cadastrate complet, 218 au beneficiat de finanțare europeană. Aceasta a fost asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Conform ANCPI, aceste programe au permis înregistrarea a peste 2.531.478 de imobile.

Lucrări în desfășurare

În prezent, se desfășoară lucrări de cadastru la nivelul întregului UAT în 458 de comune. Din acestea, 425 beneficiază de fonduri europene pentru realizarea lucrărilor.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară PNCCF are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Acest program este complementat de Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Acest proiect vizează realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale.

Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, reprezentând o investiție semnificativă în modernizarea sistemului de cadastru din România.

Cum pot cere extras de carte funciară gratuită

Românii pot cere o carte funciară gratuită prin mai multe modalități, în principal prin platforma online MyEterra sau la ghișeu, conform noilor reglementări din 2025.

Pentru a obține gratuit un extras de carte funciară:

Se poate crea un cont online pe platforma MyEterra (myeterra.ancpi.ro) cu autentificare prin ROeID (identitatea electronică românească). După autentificare, proprietarul poate descărca gratuit extrasul pentru informare și extrasul de plan cadastral.

Dacă nu are cont ROeID, poate solicita online cu validare automată cu semnătură electronică calificată sau cu validare la ghișeu, unde trebuie să se prezinte o singură dată cu actul de identitate pentru confirmarea identității.

Alternativ, se poate merge direct la ghișeu la orice oficiu teritorial ANCPI, unde se completează cererea și se oferă un act de identitate, iar după confirmarea identității se primește extrasul gratuit.

Această gratuitate a fost implementată începând cu aprilie-iunie 2025, ca măsură de facilitare a accesului cetățenilor la informații despre proprietățile lor. Procesarea unei cereri durează în jur de 2-3 zile lucrătoare.

Astfel, românii pot cere o carte funciară gratuită prin MyEterra online cu autentificare ROeID, cu semnătură electronică sau la ghișeu, fără a plăti taxa care era anterior de 20-25 lei.

