Bibliotecara pensionară locuiește în Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, 1,5 milioane de locuitori, la circa 25 km de granița cu Rusia.

Orașul a fost asediat de trupele ruse, care l-au bombardat în serie. Din multe clădiri din Harkov n-a mai rămas nimic. Doar un munte de moloz.

„Nu aș fi crezut niciodată că voi mai trăi un război. Nici în cel mai negru coșmar al meu, nu mi-aș fi imaginat că un astfel de masacru se va repeta. Este oribil”, a declarat femeia.

Morozova avea șapte ani, în 1941, când forțele germane au început asediul orașului sovietic Leningrad, cunoscut azi ca Sankt Petersburg. Aproximativ 1,5 de milioane au murit.

După război, Margarita s-a mutat la Harkov, în Ucraina, unde locuiește de 60 de ani și unde pare că o urmăresc umbrele trecutului.

„În copilărie mă ascundeam de bombardamente în subsoluri. Și acum este la fel”, retrăiește Morozova momentele teribile.

Ea e vorbitoare nativă de rusă, are o fiică stabilită tot la Harkov și un fiu, la Sankt Petersburg.

„Când aud sirena raidului aerian, fugim pe coridoare, spre adăposturi. Nici nu știm dacă ne va proteja ori nu”, a adăugat ea.

„Este terifiant când mor tinerii, când clădirile noastre frumoase se prăbușesc”, întărește pensionara.

Harkovul, un centru strategic de inginerie și transport, a fost disputat și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A trecut de mai multe ori din mâinile nemților în cele ale rușilor.

Prinsă într-un conflict între țara în care s-a născut ei și țara în care trăiește acum, Morozova crede că va fi un dezastru pentru ambele părți.

„Este un dezastru și pentru poporul rus. Copiii lor mor degeaba. Și pentru ce?”, a subliniat Margarita.

Kharkiv resident Margarita Morozova lived through the World War Two siege of Leningrad. Now the 87-year-old retired librarian is once more in a city under attack. ‘I could never imagine that a new war would start in my old age, she told Reuters https://t.co/CGKEfjtk0J pic.twitter.com/MtX2VDSNjV