„Tigran (n.r. – Tigran Keosaian, propagandist rus și soțul Margaritei Simonian) este încă în comă, iar eu urmez tratament pentru cancer. Mai am multe proceduri de făcut. Sau poate puține. Așa cum va hotărî Dumnezeu. Am încredere în El și vă mulțumesc tuturor”, a scris Simonian.

Aceasta a povestit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală: „Am ieșit din anestezie acum câteva ore și deja mănânc o tabletă de ciocolată. Scriu încet și strâmb, îmi cer scuze. De acum înainte, totul este în întregime în mâinile lui Dumnezeu. Îmi pun întreaga încredere în El”.

Simonian a adăugat că, în curând, va apărea purtând peruci: „Mă veți vedea curând cu peruci. Vom alege împreună care mi se potrivește cel mai bine”.

La începutul lui septembrie, Margarita Simonian dezvăluise că suferă de o „boală gravă și serioasă” și că urmează să fie operată.

În ianuarie, Simonian anunța că soțul ei, Tigran Keosaian, a suferit o moarte clinică și se află în comă din cauza unor probleme cardiace vechi.

Aflată sub sancțiuni impuse de UE

Simonian se află sub sancțiuni impuse de Ucraina, Uniunea Europeană, SUA, Marea Britanie, Canada și alte state.

În aprilie 2024, Serviciul de Securitate al Ucrainei a informat-o oficial că este suspectată pentru apeluri publice la uciderea copiilor, în special după ce, în decembrie 2023, îndemnase la „uciderea în masă a copiilor ucraineni”.

De asemenea, ea și alți propagandiști ruși au pledat constant pentru intensificarea atacurilor cu rachete și bombardamente asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Încă din martie 2023, Simonian era vizată de acuzații privind încălcarea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei.

