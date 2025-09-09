Surse vorbesc despre cancer și o posibilă demisie

Potrivit unei surse apropiate rețelei RT, citate de The Moscow Times, Simonian ar fi fost diagnosticată cu cancer la sân și se confruntă cu „probleme de sănătate foarte grave”. În interiorul televiziunii s-ar discuta deja dacă ea mai poate rămâne în funcție, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

„Operația va avea loc chiar sub această medalie”, a spus Simonian, arătând spre o decorație prinsă pe piept.

O carieră construită pe propaganda Kremlinului

Margarita Simonian conduce RT încă de la înființarea sa, în 2005. Ulterior, a fost numită redactor-șef și la conglomeratul media de stat Rossiya Segodnia, care controlează și agenția Sputnik. Atât RT, cât și Sputnik, precum și Simonian personal, se află sub sancțiuni impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană.

Simonian a devenit cunoscută drept unul dintre cei mai loiali soldați ai propagandei lui Vladimir Putin, apărând constant politica Kremlinului și atacând Occidentul.

Soțul, în comă de 9 luni

Problemele de sănătate ale șefei Russia Today vin într-un moment extrem de dificil pentru familia ei. Soțul său, regizorul și prezentatorul de televiziune Tigran Keosaian, se află în comă de mai bine de nouă luni.

Deși Simonian nu și-a anunțat oficial demisia, sursele spun că discuțiile privind viitorul său în fruntea postului de televiziune sunt reale și că boala ar putea forța schimbări majore în conducerea trustului media folosit de Kremlin pentru a-și promova mesajele în străinătate.

