Alpinista a cucerit vârful Annapurna, situat din provincia Gandaki, nord-centrul Nepalului, pe 15 aprilie, după o ascensiune care a durat 17 ore, potrivit anunțului clubului de alpinism.

Dănilă a făcut parte dintr-o echipă nepaleză şi a urcat însoţită de şerpaş. Ea a ajuns la peste 8.000 de metri altitudine respirând cu ajutorul buteliei cu oxigen.

Oficialii clubului de alpinism au publicat şi un mesaj din partea alpinistei:

„Am făcut parte din echipa celor de la Imagine Nepal, am urcat cu şerpaş şi oxigen. Ziua vârfului a fost foarte grea pentru că am plecat din lower C3 direct, care e pe la 6.200 metri, şi ultimele 300-400 de metri am aşteptat după rope fixing (n.r. – corzi fixe), aşa încât doar urcarea a durat vreo 17 ore”, a transmis alpinista.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Playtech.ro Rusia, ÎNCERCUITĂ! Putin e DISPERAT, ameninţă cu ce e mai rău. E cumplit ce vrea să facă

Viva.ro Carmen Iohannis, o nouă gafă vestimentară! Ce detalii au atras iar critici dure la adresa soției președintelui: 'La carnaval'

TVMANIA.RO Ce religie au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Care a fost momentul dur care a marcat-o pe fosta solistă Hi-Q

Observatornews.ro Cine este bărbatul care a fost călcat de TIR împreună cu cei doi băieți ai săi, în Lețcani. Ciprian și-a văzut copilul cel mic murind în fața ochilor săi

Știrileprotv.ro Copii loviți de tir pe trecerea de pietoni, în Iași. Băiatul cel mare e în stare de șoc după ce și-a văzut frățiorul ucis

FANATIK.RO Unica zodie feminină care se apropie cel mai mult de perfecțiune. Are toate calitățile din lume, este cea mai prețioasă

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

Unica.ro Eclipsă de Soare hibridă pe 20 aprilie. Cinci zodii sunt puternic afectate. Au ghinion și pierderi uriașe