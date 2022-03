Maria Dragomiroiu s-a îndrăgostit nebunește la 20 de ani și s-a căsătorit cu Ion, bărbatul pe care îl cunoscuse în troleu. Deși părinții nu au fost de acord, interpreta de muzică populară nu i-a ascultat. Maria Dragomiroiu și Ion s-au căsătorit la 6 luni după ce au devenit părinți prima dată. Viața alături de primul soț nu a fost deloc una fericită pentru cântăreață. Chiar dacă au trecut atâția ani de atunci, ei îi este și acum greu să vorbească despre chinurile prin care a trecut.

Maria Dragomiroiu și Ion au împreună doi copii, Ileana și Mircea, iar problemele în căsnicia lor au apărut în momentul în care ea a început să fie celebră.

„Cred că din cauza fostei soacrei a fost așa. Era o femeie foarte rea. Se ducea pe la morminte să ne despărțim. Ea zicea că vrea să ne fie bine. Au apărut probleme în căsnicie atunci când am vrut să evoluez, să fac ceva. Eu toată viața mea am visat să fac ceva. Cel mai mult am visat, nu neapărat să cânt, dar să am acoperișul meu deasupra capului. Eu am fost motorul familiei.

Lui îi plăcea să stea la televizor, să se uite la video. Nu mă deranja. Îl deranja pe el că eu plecam la spectacole. Luam trenul și plecam, unde eram chemată și deja o mică vedetă. Eu eram deja cap de afiș. Atunci a început ruptura noastră, eu așa cred. L-am angajat la un serviciu bun și acolo a întâlnit-o pe această doamnă, cu doi copii mari, ca și noi. Am devenit prieteni de familie”, a povestit Maria Dragomiroiu, la PRO TV, relatează Click!.

Interpreta de muzică populară a simțit că este înșelată, astfel că a mers acasă la fosta soacră să verifice. Maria Dragomiroiu a povestit cu lacrimi în ochi într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” despre momentul în care a fost bătută de Ion.

„A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat, că a zis că pleacă în inspecție într-un parc. N-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră-mea în garsonieră.

Am lăsat copiii acasă. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis: «Du-te la tine acasă!». A intrat în panică și mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo. Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el.

„Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!»”

A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Liftul s-a oprit între etaje! Soacră-mea a zis: «Du-o acasă și omoar-o!». M-a apucat de păr și m-a dus așa… eu plângeam. Nu mi-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat!”, a povestit solista calvarul trăit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Maria Dragomiroiu a trăit momente de groază alături de fostul soț și simțea că acesta nu va renunța vreodată la violență. Cel care a cerut divorțul a fost Ion, mai mult el a determinat-o să renunțe la casa și la banii pe care îi strânsese.

„Nu le-a dat copiilor nici un telefon de ziua lor, nici când s-au căsătorit sau au avut copii. Întâmplător, am aflat de la cineva din Canada că a murit. În 1998 m-a sunat și mi-a cerut niște bani că o să spună tot”, a mai povestit artista.

Maria Dragomiroiu l-a cunoscut pe Bebe Mihu, actualul soț, când el era directorul Casei de Cultură din Gorj. Artista a fost cea care a făcut primul pas și l-a cerut în căsătorie. În anul 1991, după 4 ani de relație, Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu s-au căsătorit civil, iar 8 ani mai târziu au făcut și nunta. Soțul interpretei de muzică populară nu și-a mai dorit copii, astfel că i-a înfiat pe cei ai Mariei Dragomiroiu.

„Bebe mi-a zis că el nu vrea copii! Și el a avut un copil din prima căsnicie, care a făcut infarct la 26 de ani. Era mai gras. El i-a înfiat pe Ileana și pe Mircea. Sunt singurii lui copii. El e jumătatea mea de inimă!”, a povestit interpreta.

Citeşte şi:

EXCLUSIV Interviu cu un fotograf din Sankt Petersburg care susține invazia rusească în Ucraina. Ce gândește un cetățean pro Putin

Directorul Casei Ruse din București: „Unora dintre copiii ruși care merg la școlile românești li se strigă «ocupantule», «ucigașule», dar sunt cazuri izolate”

„Sunt în prima linie în Mariupol”. Singurul reporter străin care însoțește trupele ruse în Ucraina este din China

Presa din nordul Rusiei scrie despre cât de greu se găsește zahărul în magazine. Doi oameni s-au bătut pentru el

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul! „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro Mesaj NECRUȚĂTOR din partea Kremlinului după ce Joe Biden l-a numit pe Vladimir Putin „criminal de război”. Ce soartă ar putea avea președintele american?

Observatornews.ro ”E băiatul meu!”. Adopția unui băiețel din Ucraina, blocată de război. Doi părinți din SUA fac eforturi disperate să scoată un copil din țara invadată de ruși

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2022. Taurii au motive de îndoială în legătură cu bunele intenții ale unora dintre prieteni sau rude

Știrileprotv.ro România repornește o industrie vitală. Toată Europa va beneficia

Telekomsport FOTO | Ultima apariţiei a iubitei lui Vladimir Putin. Culise | În ce oraş din Europa a fost văzută Alina Kabaeva: ”Este locul perfect pentru ei”

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță