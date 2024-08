Marina Almășan s-a întors din vacanța pe care a avut-o în Germania, iar prima oprire a fost la secția de Poliție. Prezentatoarea de la TVR a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care explică faptul că a primit un „dispozitiv de monitorizare”, după ce a obținut ordin de restricție împotriva lui Georgică Cornu, fostul iubit.

„Sunt un om simplu, corect, loial, muncitor, empatic și, îmi place să cred, bun. Defecte am și eu, precum toți oamenii, dar îmi place să cred că ele îmi încurcă viața numai mie, nu și celor din jur. Mi-am dorit mereu să am o viață simplă, să fac lucruri care să conteze, să aduc bucurie în jur, să ajut, să iubesc și să fiu iubită. Râd și plâng la fel ca voi toți, am părinți, copii, prieteni adevărați, am și dușmani, firește.

Mi-aș fi dorit ca ziua de astăzi, și de fapt toată această situație urâtă care a generat-o, să fi lipsit din calendarul vieții mele.

Astăzi, polițiștii de la Secția 1 Poliție mi-au oferit în dar – pentru 4 luni, deocamdată – un „telefon”. Ei îi spun „dispozitiv de monitorizare”, iar la ieșirea din Secție m-au liniștit ca de-acum înainte sunt în siguranță și că poliția va fi mereu lângă mine.

Sper că acest „telefon”, care arată ca oricare telefon de-al vostru, să nu sune niciodată. Și viața să-și urmeze cursul său frumos, dar în primul rând normal. Și să fie bine pentru toți, chiar și pentru cei ce, vremelnic, și-au pierdut busola.

Nu-mi voi pierde niciodată credința că oamenii sunt totuși, în esența lor, buni…

P.S. Îi mulțumesc apărătorului meu, av. Cuculis Adrian Călin și firește Poliției Române (comisarului-șef Marius Avram, comandant adj. al Sectiei 1 Poliție și agenților principali Daniel Munteanu și George Niculescu)”, a scris Marina Almășan pe contul său de Facebook.

Georgică Cornu, obligat să poarte brățară de monitorizare, după ce Marina Almășan a obținut ordin de restricție împotriva lui

După 12 ani de relație, Marina Almășan s-a despărțit de omul de afaceri Georgică Cornu. Separarea nu a fost una discretă, căci omul de afaceri nu a acceptat decizia vedetei de televiziune și a făcut o serie de declarații și acuze publice la adresa ei.

Conform spuselor avocatului ei, omul de afaceri i-ar fi monitorizat casa Marinei Almășan, ba chiar ar fi sunat-o de pe 30 de numere de telefon diferite. Tocmai de aceea vedeta a luat decizia de a cere un ordin de restricție împotriva celui care i-a fost iubit.

„A apelat-o de pe cel puțin 30 de numere de telefon distincte. Și chiar i-a monitorizat și locuința. Vom chema în instanță spre audiere inclusiv prieteni apropiați care cunosc situația lor de fapt. Și urmează în mod evident să administrăm probatoriul pentru a putea primi un ordin de protecție pentru ca pe mai departe acest coșmar al Marinei să înceteze”, a spus pentru Cancan avocatul Adrian Cuculis, care a anunțat acum că vedeta a primit ordinul de restricție împotriva fostului partener.

Georgică Cornu va purta brățară electronică de monitorizare timp de patru luni, fiindu-i interzis să se apropie de Marina Almășan la mai puțin de 200 de metri și să o caute.

„Ordin de protecție emis pentru patru luni de zile împotriva omului de afaceri Georgică Cornu la cererea Marinei Almășan. Instanța ne-a admis acum cererea de emitere a ordinului de protecție și a dispus și obligarea acestuia să poarte o brățară electronică. De asemenea, îi este interzis orice contact cu jurnalista”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, conform Spynews.

