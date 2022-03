„După o noapte grea, am fost eliberată și plasată în arest la domiciliu. Nu știu ce se va întâmpla cu mine în viitorul apropiat. Avocatul meu mi-a spus că mă confrunt cu o pedeapsă de la cinci la zece ani (de închisoare, n.r.). Nu regret ceea ce am făcut”, a spus Marina Ovsiannikova.

La mai bine de 12 ore la de protestul de luni seară, jurnalista era de negăsit. Avocații Marinei Ovsiannikova au transmis că nu reușiseră să o contacteze, iar grupul independent OVD Info, care monitorizează protestele din Rusia pentru drepturile omului, a anunțat, preluând agenția TASS, că autoritățile au demarat o anchetă cu privire la protestul Marinei Ovsianikova.

A woman burst onto Russias main live evening newscast today with a sign that says:



“Stop the war

Dont believe propaganda

Theyre lying to you”



And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3