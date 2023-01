Pe numele lui Marius Lazăr a fost emis un mandat de arestare preventivă, în vederea extrădării către autoritățile din SUA, fiind cercetat pentru infracțiuni de criminalitate organizată, trafic internațional de droguri de mare risc și spălare de bani.

Astăzi, 16 ianuarie, Poliția Română a transmis, printr-un comunicat, că a fost aprobată cererea de extrădare, iar persoana de cetățenie română va fi transferată în SUA, unde va fi judecată pentru faptele de care este învinuită.

Ce a transmis Poliţia Română

În cursul anului 2020, polițiștii Serviciul Antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat investigații ce au vizat membri ai HELLS ANGELS, implicați în traficul internațional de droguri, arată IGPR.

Potrivit IGPR, activitățile au fost desfășurate în colaborare cu D.E.A. și U.S. Marshals, într-o cerere de comisie rogatorie formulată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, sub aspectul cercetării infracțiunilor de complicitate la trafic de droguri, spălare de bani, conspirație la spălare de bani, prelucrarea sau distribuirea cu scopul importării ilegale și importul de substanțe controlate, încălcarea regimului armelor și munițiilor, săvârșirea de acte pregătitoare pentru infracțiunea de omor, grup infracțional organizat, ce intră sub incidența legii R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) toate prevăzute de Codul Penal al Statelor Unite ale Americii.

Hells Angels Motorcycle Club este cel mai cunoscut club de motocicliști din lume, fondat în California, în 1948. În SUA, Hells Angels este catalogat de autorități drept sindicat de crimă organizată.

Aceste fapte sunt corespunzătoare în legislația română cu infracțiunile de trafic internațional de droguri de mare risc, spălarea banilor și complicitate la tentativă de omor, precizează IGPR.

„Succesul activităților polițienești desfășurate a dus la emiterea unui mandat provizoriu de arestare, în vederea extrădării, emis de autorităților judiciare din Statele Unite ale Americii, pe numele unui cetățean român, mandat ce a fost pus în aplicare de autoritățile române. Cerere de extrădare a fost aprobată în luna ianuarie 2023, iar persoana de cetățenie română va fi transferată în S.U.A., unde va fi judecată pentru faptele de care este învinuită”, mai transmite sursa citată.

În urmă cu doi ani, când a fost prins, Marius Lazăr negocia asasinarea unui rival de către membri ai rețelei din care făcea parte.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

