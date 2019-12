De Dragoș Tănase,

Marius Mioc, autor al mai multor volume despre Revoluția Română din 1989, era student în anul III la Facultatea de Mecanică din Timișoara, când a ieșit în stradă pe 16 decembrie 1989. Seara, a fost arestat.

„Atunci, pe 16 decembrie, văzusem deja ce se întâmplase în Europa de Est și așteptam să înceapă și la noi ceva, pentru că regimul Ceaușescu mi se părea insuportabil. Când am văzut mulțimea strânsă în fața casei pastorului Tokes, am coborât și eu din tramvai. La început, lumea era liniștită, apoi lumea a început să strige „Libertate”, „Jos Comunismul”, Jos Ceaușescu” și s-a cântat Hora Unirii. Au veni milițienii să ne alunge, iar lumea s-a speriat un pic”, a preciza Marius Mioc.

„Ei sunt puțini, noi suntem mulți” – îndemnul prin care oamenii din Timișoara au prins curaj să rămână în stradă, în fața milițienilor, pe 16 decembrie 1989.



„Ulterior, au venit tot mai multe trupe și ne-au alungat. Eu am fost arestat în acea seară și mi-am petrecut restul Revoluției în închisoare, dar până la urmă am obținut ce ne-am dorit. Eu zic că am făcut o treabă bună”, a mai spus el.

Marius Mioc: „Acum e mai bine decât pe vremea lui Ceaușescu”

Întrebat de Adriana Nedelea cum consideră că arată România de azi, la 30 de la Revoluție, Marius Mioc a afirmat că „este incomparabil mai bine decât pe vremea lui Ceaușescu”.

„Noi avem o vorbă aici, în Timișoara: Ceaușescu nu ar fi fost în stare nici să zugrăvească ce s-a contruit între timp”, a adăugat scriitorul.

În plus, a mai afirmat acesta, „avem libertatea să ne alegem conducătorii cum dorim, avem alegeri liberi, chiar dacă unii nu ne plac, tot poporul i-a ales. Trebuie să învățăm să acceptăm alegerile libere, ca metodă de guvernare a unei țări”, a concluzionat Marius Mioc la „Adriana Nedelea LA FIX”.

În aceste zile vor avea mai multe manifestări la Timișoara, care comemorează 30 de ani de la declanșarea Revoluției. Astăzi, președintele Klaus Iohannis va participa la mai multe evenimente din orașul-martir, potrivit Administrației Preşedinţiei. Vezi aici programul complet al acestora.

FOTO: blog Marius Mioc

