Politicianul a povestit că a fost internat în spital din data de 3 noiembrie, fiind externat chiar în ziua incendiului, în jurul orei 14.00, după ce testul i-a ieșit negativ.

Socrul său, Mihai Militaru, în vârstă de 80 de ani, a rămas în spital, într-o rezervă de două persoane, la etajul al treilea.

După aproximativ cinci ore, în jurul orei 19.00, a fost înregistrat apelul la 112 prin care a fost anunțat incendiul. Politicianul spune că în jurul orei 22.00 a primit un SMS de la directorul spitalului, Lucian Micu, care l-a informat că socrul se află printre victime. „L-am întrebat ce vrea să spună şi mi-a zis că se află pe lista persoanelor decedate”, a precizat Sorin Cazan.

Socrul, mutat în salonul în care a izbucnit incendiul

Politicianul mai spune că a aflat a doua zi că socrul fusese mutat, între timp, la etajul al doilea, acolo unde, după câteva ore de la externarea sa din spital, a izbucnit incendiul.

„Sincer să fiu nu ştiu când a fost mutat în salonul de opt persoane, toate moarte în incendiu. Nu ştiu motivul pentru care a fost transferat, pentru că nu am vorbit cu el decât la telefon. Când am discutat ultima oară mi-a spus că respiră greu şi că e conectat la aparatul de oxigen. Nu ştiu de ce a fost transferat în alt salon, la etajul II şi am convingerea că, dacă ar fi rămas în rezerva de la etajul III, acum ar fi trăit“, a declarat pentru Monitorul de Neamţ Sorin Cazan.

Acesta a mai spus că nu știe dacă va da spitalul în judecată, dar că familia va lua o decizie.

”Înţeleg că poţi intra în spital cu o boală, e drept destul de gravă, dar mi se pare cumplit să mori ars ca un şobolan, în urma unei explozii. Este de neînţeles pentru mine tot ceea ce s-a întâmplat“, a mai afirmat politicianul.

Întrebat unde s-a infectat, Sorin Cazan crede că a luat boala de la mama sa, care a fost şi ea internată, mai întâi la Spitalul Roman, iar apoi la Spitalul Judeţean, cu același diagnostic, fiind externată înaintea lor.

