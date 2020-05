De Adina Florea, Răzvan Luțac,

Pacienții asimptomatici de la Piatra Neamț nu sunt consumați psihic doar din cauza șederii prelungite în spital. O tânără viitoare mămică, internată de mai bine de-o lună pe secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Neamț, a aflat că e însărcinată abia după ce a primit diagnosticul de COVID-19. Iar ceea ce i-au transmis câteva cadre medicale a afectat-o profund.



Nu vreau să-mi dau nici numele meu – nu știu mulți că sunt însărcinată – nici numele cadrelor medicale, deși le știu. Nu vreau să fac rău nimănui, dar trebuie să povestesc asta, fiindcă nu vreau să se mai repete cazul meu.

Pacientă:

A aflat că este gravidă după cele 14 zile de tratament cu Kaletra, un antiretroviral puternic folosit atât pentru pacienții cu HIV, cât și pentru cei cu COVID-19.



“Mi-a spus din prima că trebuie să renunț la sarcină”

“Am încercat să discut cu un medic de aici, de la boli infecțioase. I-am transmis că abia am aflat că sunt însărcinată și l-am întrebat dacă pot fi probleme din cauza infecției cu coronavirus. Mi-a răspuns, din prima, că trebuie să renunț la sarcină, deși ea era medic de boli infecțioase și nici măcar nu s-a consultat cu vreun specialist”.



Vorbele astea aruncate în vânt te pot afecta emoțional. Eu am mai trecut prin asta, dar vă dați seama dacă eram o tânără naivă și renunțam la sarcină. Eram speriată puteam să iau de bune vorbele medicului.

Pacientă COVID-19 din Spitalul Județean Piatra Neamț:

“Asistenta mi-a zis că nu sunt urgență”



Mai mult, după discuția cu medicul de la infecțioase, viitoarea mămică a rugat și o asistentă să o ajute să ajungă la un ginecolog.



“Mi-a spus că nu este o urgență și că nu are ce să-mi facă, cu cine să vorbească. Să stau. «Urgență e când e vorba de viață și de moarte, doamnă», mi-a spus”, adaugă viitoarea mămică.



Susține că șansa ei a fost managerul Daniela Marcoci. “Am reușit să discut cu dânsa la telefon și a trimis un medic specialist, care m-a consultat. Acesta mi-a spus că totul este în regulă cu fătul”.



Acum, tânăra așteaptă să iasă din spital, unde se află de mai bine de o lună. Deocamdată nu i-au ieșit încă cele două teste negative consecutive, de care depinde externarea pacienților cu COVID-19.



“Dacă eram de acord cu reacția medicului infecționist, nu trimiteam specialist”

Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Daniela Marcoci, și-a amintit cazul și spune că a condamnat, încă de atunci, gestul medicului.



Daniela Marcoci

– Bună ziua, doamnă Marcoci. Vreau să vorbim despre o doamnă care a aflat că e însărcinată chiar în spital, fiind infectată de COVID-19. Știți cazul?

– Încă ne mai aducem aminte cu cine vorbim. Nu mai avem mult până uităm, dar deocamdată ne mai amintim.

– E vorba despre o doamnă care a descoperit că e gravidă și nu avea acces la un ginecolog, pentru că cei de la infecțioase i-au spus că nu e o urgență.

– Ah, asta e altceva. Doamna a fost internată pe Infecțioase. Cazul nu e de zilele astea, e de acum o săptămână și jumătate. Ea a ajuns la spital ca pozitivă. Medicul infecționist a avut o discuție cu dumneaei. Doamna s-a impacientat la ce i-a spus medicul infecționist, a solicitat un consult ginecologic și i s-a răspuns într-adevăr că nu ar fi o urgență. Am vorbit cu șeful de secție, care a înțeles speța. Era mai mult emoțională decât să implice ceva de rezolvat din punct de vedere ginecologic la momentul respectiv. El a dus-o pe doamnă. A consultat-o. I-a oferit și susținere emoțională, spunându-i altă opinie vizavi de sarcina ei. Până acolo știu eu, mai departe nu vă pot spune ce s-a mai întâmplat.

– Doamna e însărcinată în primele săptămâni?

– Da, a aflat în spital că este însărcinată.

– Și ce credeți despre reacția infecționistului, care i-a spus chiar să întrerupă sarcina?

– Dacă eram de acord cu opinia infecționistului, noi nu solicitam consultul ginecologic și nu insistam să se ia o atitudine corectă.



Mi se pare, în primul rând ca femeie, că e ciudat să primești o reacție așa tranșantă, mai ales în situația în care se afla doamna.



Sunt 95 de asimptomatici la Piatra Neamț

– Am înțeles că doamna a devenit asimptomatică între timp?

– Da, probabil că da. V-am spus, de la momentul consultului nu mai știu. Că la 300 și ceva de pacienți, chiar e greu să-i urmăresc pe toți.

– Dar câte persoane asimptomatice aveți internate în acest moment?

– Asimptomatici aveam 95 de dimineață, la raportare.

– Am înțeles că ați reușit să externați un număr dintre ei pe 15 aprilie, în cele 24 de ore în care a fost în vigoare prevederea care permitea asta?

– Am externat 27 de persoane. În momentul de față mai am încă 12 în monitorizare, adică persoane cărora nu le-au ieșit până în acest moment cele două teste negative.

– Cele 27 de persoane erau medici și asistente?

– Nu numai, ci oameni care au prezentat condiții pentru carantinare separată. Nu au fost doar medici și asistente. Au fost diverse persoane, care chiar erau asimptomatice, li se terminase de cel puțin șase zile tratamentul, nu mai prezentau nici un fel de simptom și aveau condiții pentru carantină separată. Sunt oameni care au dat declarații pe proprie răspundere, i-am verificat personal în fiecare zi.



