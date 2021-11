Mărturiile femeilor gravide care s-au vaccinat: „N-am vrut ca fetița mea să rămână fără mamă, așa cum mi s-a întâmplat mie”

Femeile însărcinate se pot vaccina împotriva COVID-19 în siguranță, cu oricare dintre cele trei vaccinuri care au autorizaţie – Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, a transmis Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din SUA (CDC), încă din vară. Recomandarea vine în contextul în care noile studii arată că sarcina creşte riscul unor forme grave de boală, iar COVID-19 în timpul sarcinii creşte riscul naşterii premature.

Lucru confirmat și de prof. dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății Române de Obstetrică-Ginecologie, consultat de Libertatea.

Există o reticență chiar și din partea medicilor ginecologi, remarcă medicul Vlădăreanu, care subliniază că descurajarea vaccinării unei femei însărcinate este o atitudine „imorală”, iar părerile personale nu-și au rostul când vine vorba de sănătatea pacientelor.

Prof. dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății Române de Obstetrică-Ginecologie

De pildă, Iulia, o tânără din Botoșani, a fost trimisă acasă când medicii de la centrul de vaccinare au aflat că este însărcinată în patru luni: „Am plecat foarte dezamăgită. Am cerut păreri, nimeni nu m-a lămurit până acum”, mărturisește ea. De asemenea, Georgiana, în vârstă de 35 de ani, spune că s-a temut să se vaccineze după ce a citit foarte multe păreri pe diverse grupuri de mămici, din rețelele sociale.

„Până la urmă, mi-am ascultat medicul și m-am vaccinat”, spune tânăra. „Am cinci luni de sarcină și n-am avut nicio reacție adversă”.

Ce le-a convins pe aceste viitoare mame să aleagă vaccinarea? Dar și care au fost temerile lor?

Mădălina, 29 de ani, Tulcea: „M-am vaccinat în a cincea lună de sarcină”

„Am decis să mă vaccinez cu Pfizer pentru că am văzut cazuri de gravide care, nevaccinate fiind, au pierdut bebelușul după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19 și au ajuns la ATI.

Am avut temeri înainte să mă vaccinez, mi-a fost teamă să nu-i fac rău fătului, căci nu era dezvoltat complet. De aceea, am decis să mă vaccinez în a cincea lună de sarcină.

Mi-am întrebat medicul ginecolog, iar el m-a sfătuit să mă vaccinez.

Dar medicul de la centrul de vaccinare mi-a zis că dacă eram gravidă în trei luni, de exemplu, nu mă vaccina. «Până în trei luni nu ai voie să înghiți nici măcar o aspirină», mi-a zis. N-am avut reacții adverse, n-am avut probleme după vaccinare, doar o durere locală”, a povestit tânăra din Tulcea.

Ana Munteanu, 32 de ani, Timișoara: „Decizia de a te vaccina e una extrem de personală”

„Mai întâi, m-am informat cât am putut de mult. Am discutat cu medicii mei și, atunci când am avut ocazia, m-am consultat cu specialiștii care, de atât timp, se află în linia întâi în lupta cu COVID-19. Decizia de a ne vaccina sau nu este una extrem de personală și consider că trebuie respectată.

Eu am ales totuși să mă vaccinez cu Pfizer, în al doilea trimestru de sarcină, abia după publicarea unor studii ale căror concluzii evidențiază că sunt mai multe riscuri pentru femeile însărcinate nevaccinate decât pentru cele care aleg să se vaccineze.

Și m-am bucurat tare mult când am citit că nou-născuții ale căror mame au fost vaccinate în timpul sarcinii s-au născut cu anticorpi. Dovada clară este Lev, băiețelul meu de 8 săptămâni, pe care l-am testat și care are anticorpi. Pe 15 octombrie am făcut și doza a treia!”, a povestit Ana Munteanu.

Andreea Dorohoi, 33 de ani, București: „Pentru mama mea a fost prea târziu”

„Eu m-am vaccinat prima dată, cu Pfizer, pe când îmi alăptam fetița, de 1 an și 7 luni, pentru că știam că se vor transmite anticorpii, apoi am rămas din nou însărcinată (copil plănuit) între prima și a doua doză. Principalul motiv pentru care am ales să mă vaccinez a fost că eu mi-am pierdut mama, anul trecut, din cauza COVID-19. Sunt convinsă că și ea s-ar fi vaccinat, dacă am fi avut atunci un vaccin disponibil. Din păcate, pentru ea a fost prea târziu.

M-am temut apoi pentru viața fetiței mele. Și m-am vaccinat pentru fărâma de speranță că nu va rămâne și ea fără mamă, așa cum mi s-a întâmplat mie.

Am simțit doar oboseală și frisoane după vaccinare, dar cred că a fost și pe fondul oboselii deja acumulate. Medicii mei nu mi-au zis nimic, nici cel de familie, nici ginecologul. Dar sarcina evoluează în parametri normali, eu mă simt bine fizic și, mai ales, psihic.

Cel mai mult mă tem acum de aglomerația din spitale și sper să nasc în siguranță”, a povestit tânăra.

Iulia Maierean, 37 de ani, Cluj-Napoca: „Mi-era mai groază de medicația anti-COVID decât de vaccin”

„M-am sfătuit cu medicul care îmi urmărește sarcina, în legătură cu vaccinarea, și mi-a recomandat să îl fac în trimestrul doi. A sugerat să mă vaccinez cu Pfizer, pentru că exista deja un studiu pe femei însărcinate în desfășurare. Ceea ce am și făcut. Aveam 20 de săptămâni de sarcină, la prima doză. Nu aș putea spune că am avut vreo emoție, mi-era mult mai groază de medicația anti-COVID-19, în caz de complicații. În niciun caz nu aș fi vrut să pompez diverse medicamente în timpul sarcinii.

A fost o decizie înțeleaptă de a mă vaccina, pentru că, la 37 de săptămâni de sarcină, am fost confirmată cu SARS-CoV-2 și am trecut cu bine peste boală, fără medicație de vreun fel.

Ca simptome, am avut doar nasul înfundat și pierderea mirosului. Soțul meu, care este vaccinat, a rămas negativ pe toată durata izolării.

Nu mă impresionează în vreun fel poveștile celor care «știu ei pe cineva» sau «știu ei un caz în care s-a întâmplat ceva». Trebuie să ne uităm la statistici, nu la cazuri izolate”, a povestit Iulia.

Alina Apostol, 37 de ani, Italia: „Nu cred că un medic te omoară cu bună știință”

„Eu și soțul meu am fost programați în luna iulie pentru vaccin. Eu nu am putut face vaccinul atunci, pentru că eram în primul trimestru de sarcină. Dar eram hotărâți să-l facem pentru siguranța și sănătatea noastră. Nu am fost nicio clipă sceptici în privința vaccinării. Eu am primit OK-ul pentru vaccinare, de la medicul meu obstetrician, în trimestrul doi de sarcină. Noi locuim în Italia, în Lombardia mai exact, la 10 km de Bergamo. Așadar, am făcut prima doză de Pfizer la 20-21 de săptămâni.

Pe 16 octombrie am avut rapelul. Nu am avut nicio reacție adversă, doar o durere locală de braț, care a durat o zi.

Am încredere în medici și în știință. Este imposibil, zic eu, ca un cadru medical să te omoare cu bună știință, atât pe tine, cât și pe fătul nenăscut. Aici toată lumea recomandă vaccinul, atât la femeile însărcinate, cât și la cele care alăptează. Mai sunt și pe aici sceptici, dar sunt foarte puțini”, a povestit Alina.

Georgiana, 35 de ani, București: „Am hotărât să-mi ascult medicul”

„Domnul doctor se roagă de mine să mă vaccinez încă de când am rămas însărcinată. Mi-a spus că în valul 3 a avut doar două gravide confirmate cu SARS-CoV-2, dar acum este mult mai rău. La fiecare vizită mi-a recomandat vaccinarea. Acum o lună, avea opt gravide bolnave în monitorizare.

M-am hotărât mai târziu, dar m-am vaccinat, în cele din urmă, cu Johnson&Johnson, la începutul lunii, pe 4 octombrie. Am cinci luni de sarcină și n-am avut nicio reacție adversă.

M-am temut pentru bebelușul meu, da, dar am hotărât să-mi ascult medicul, mi-a tot spus că nu mi-ar fi recomandat niciodată ceva rău. Teama mea venea din ceea ce citeam pe diferite grupuri de Facebook. Plus că mai am o altă prietenă însărcinată, iar ea mi-a spus că medicul ei nici nu i-a pomenit de vaccin”, a mărturisit Georgiana.

Mădălina Sărmășag, 28 de ani, Năvodari: „Având în vedere ce se întâmplă în țară, sunt bucuroasă că l-am făcut”

„Când am făcut prima doză (Moderna) nu știam că sunt însărcinată, iar înainte de rapel am făcut un test de sarcină, așa am aflat că sunt însărcinată. M-am programat la control, am făcut analizele, și mi-am întrebat doctorul despre vaccin. Îi spusesem că am făcut deja prima doză, iar el mi-a trimis un material cu informații despre sarcină și COVID-19 și mi-a recomandat să fac și rapelul.

Sarcina e normală, am 18-19 săptămâni acum, și am manifestări normale. Având în vedere ceea ce se întâmplă în țară, sunt bucuroasă că am ales să îl fac. Am trecut și prin boală anul trecut, norocul meu a fost că am avut o formă ușoară”.

Karin, 36 de ani, București: „Vaccinurile mi se par un miracol tehnologic”

„Eu am rămas însărcinată după ce m-am vaccinat, dar am ales să fac acum doza booster, la 29 de săptămâni. Cu Pfizer. Nu m-a sfătuit medicul meu, dar din cauza faptului că am destul de multe cazuri de COVID-19 în jur, chiar și la oameni vaccinați, am zis că mai bine fac și doza booster, decât să risc să fac o formă de COVID acum, oricât de ușoară ar fi ea. M-am uitat la ce recomandă și medicii ginecologi și obstetricieni din UK și din SUA. Deocamdată mă simt foarte bine.

Eu nu am avut temeri, doi dintre bunicii mei sunt medici și am crescut, în general, cu foarte multă încredere în medicină și știință. Vaccinurile mi se par un miracol tehnologic și înțeleg cât de cât cum funcționează. Pentru mine, principalul motiv a fost că mai bine fac un vaccin decât să fac boala. Orice efecte secundare aș putea avea, nu se pot compara cu complicațiile pe care le poți avea de la COVID-19, pe care nu le știm pe termen lung.

Dacă locuiam într-o țară unde rata de vaccinare era mare, nu ca la noi, în România, probabil că n-aș fi făcut boosterul. Dar fiind invers, m-am simțit obligată pentru mine și pentru copil să fac asta”.

Ce spun medicii – undă verde la vaccinare pentru femeile gravide

Prof. dr. Radu Vlădăreanu a explicat că femeile însărcinate, potrivit tuturor recomandărilor și studiilor de specialitate de până acum, se pot vaccina în siguranță împotriva COVID-19, în orice stadiu al sarcinii.

„Am constatat că, în formularul pentru vaccinare, care este la fel de absurd și în prezent, există mențiunea – Sunteți însărcinată? E ca și cum te-ar întreba dacă ești căsătorită, nu are nicio relevanță, ba chiar e un factor de descurajare pentru vaccinare. Au trecut nouă luni de atunci și n-a scos nimeni acea întrebare. Sigur, în prezent, am adunat informații și studii și acum știm foarte clar că femeia gravidă trebuie să se vaccineze, ba chiar este o recomandare extrem de puternică, indiferent de vârsta sarcinii”, explică medicul.

Se poate vaccina la începutul sarcinii, dar la fel de bine se poate vaccina pe parcursul sarcinii sau după naștere. Se poate vaccina chiar și înainte de sarcină, dacă dorește să rămână însărcinată, nu există nicio reacție adversă sau diminuarea fertilității. Prof. dr. Radu Vlădăreanu:

Multe dintre femeile însărcinate consultate de Libertatea au mărturisit că medicii ginecologi le-au sfătuit să se vaccineze abia în trimestrul al doilea de sarcină sau că unii dintre ei au avut rețineri în a le spune dacă să se vaccineze sau nu.

Riscurile bolii pentru femeile gravide

Prof. dr. Radu Vlădăreanu atrage atenția asupra riscurilor:

„O femeie însărcinată care face COVID-19 are șanse mai mari să facă o formă mai gravă și să rămână cu complicații obstetricale. Există și cazuri dramatice, în care o gravidă pierde lupta cu moartea, și ele au fost arătate de presă; există și cazuri în care dezvoltă complicații, ajunge la ATI, și este necesară întreruperea cursului sarcinii pentru a-i da o șansă să respire mai bine, chiar să trăiască. Alteori, complicațiile pot duce la o naștere prematură, cu impact devastator asupra copilului în următorii zeci de ani”, a explicat preşedintele Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie.

