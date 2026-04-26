Imagini video distribuite de la fața locului arată vehicule avariate și resturi împrăștiate pe drum. Președintele columbian Gustavo Petro a acuzat facțiuni disidente ale grupării Revoluționare Forțele Armate din Columbia (Farc) pentru atacul violent, relatează BBC.

„Cei care au comis acest atac… sunt teroriști, fasciști și traficanți de droguri”, a scris Petro pe platforma X. „Vreau ca cei mai buni soldați ai noștri să îi înfrunte”, a adăugat el.

„Cauca nu poate continua să facă față acestei barbarități singură”, a spus guvernatorul regiunii Cauca, Octavio Guzman.

Terrorist attack on the Pan-American Highway in Colombia: at least 14 dead, more than 20 injured



An explosive device detonated above a passenger bus, damaging several vehicles on one of the countrys key transport routes.



Martorii citați de agenția AFP au relatat că explozia a fost atât de puternică, încât i-a aruncat la câțiva metri distanță.

Alte atacuri mai mici au fost raportate în regiunea Cauca începând de vineri, inclusiv unul care a vizat o bază militară din orașul Cali și a rănit două persoane. Ministrul Apărării, Pedro Arnulfo Sánchez, a dezvăluit că un autobuz încărcat cu explozibili nu a reușit să detoneze în aceeași zi, afirmând că atacul a fost orchestrat de membri ai unui cartel de trafic de droguri.

Aceste incidente survin cu doar o lună înainte de alegerile prezidențiale din Columbia, programate pentru 31 mai.

Președintele Petro, un fost luptător de gherilă, a promovat o strategie de pace controversată cu diverse facțiuni armate, marcate de încetări intermitente ale focului și perioade de violență redusă. Cu toate acestea, încercările guvernului său de a relansa tratativele de pace cu grupările disidente ale Farc au eșuat.

