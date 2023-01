Primarul și un consilier local spun că aceasta este tradiția la Berzunți, ca o scenetă de la parada de Anul Nou să se refere la situația actuală din țară sau din lume.

Conform paginii Bacău TV, una dintre cele care a postat imagini video, localitatea Berzunți de pe Valea Tazlăului din Bacău are o tradiție veche de peste 200 de ani de Anul Nou.

„În Ajunul Noului An, pe zori de zi, își fac apariția «mascații». Cetele de mascații din cele trei sate, Moreni, Dragomir și Butucaru, se reunesc, iar personajele sunt: capra, căiuții, ursarii, cerbii, urâții, frumoșii, dracii, doctorii, bunghierii”, se arată în descrierea videoclipului.

Anul acesta, clipurile filmate de localnici din diverse unghiuri arată și altceva. O paradă în care o parte din săteni s-au îmbrăcat în soldați ruși, mașinile au inscripționate „Z”-ul rusesc, iar tractoarele au fost acoperite cu prelate pentru a imita tancurile.

Pe mașini sunt rachete de jucărie sau cutii pe care scrie „bomba atomică”, iar portretul președintelui rus Vladimir Putin este lipit pe uși.

Videoclipurile localnicilor sunt aici și aici.

Lumea râde când aude de viol

Într-un alt clip, postat de Bacău TV, apare și dialogul între două personaje ce se vor a fi Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Putin e cel care începe și vorbește în versuri, ca într-un plugușor:

„De prin munți și de prin văi, să vină toți rușii mei, cu câte-o bombă la ei!

Câte-o bombă, o cătușă, să nu stea ca proștii la ușă!

Dărâmați tot ce vedeți, violați tot ce prindeți!

Cotropiți în goana mare să mutăm din nou hotare”.

La auzul versului despre viol, o parte din public se amuză și râde.

Zelenski îi răspunde:

„Putin, ascultă bine! Gluma la mine nu ține.

Tu umbli numa cu minciuna/că acum îți înfund gura.

Să-ți intre mintea la loc/Eu nu sunt un sărăntoc.

Europa e cu mine/Ține-ți pantalonii bine!”.

La final, dialogul se termină cu personajul Zelenski urlând „Dați drumul la bombă, uăi!”, iar personajul Putin urând „La mulți ani, domnu primar!”.

În imagini apare și primarul PSD al comunei, Ștefan Tifan.

Pe internet, oamenii au criticat momentul: „Duceți-vă la Putin cu spectacolul ăsta de prost gust!”

Multe dintre comentariile postărilor sunt acide. „Dacă tradiție înseamnă să defilezi cu însemne rusești și utilaje transformate în mașinării de război… înseamnă că s-a dus dracu țara asta. Păcat că se știrbește din frumusețea acestor sărbători”, spune unul dintre utilizatorii Facebook.

„Au transformat un obicei într-o propagandă scârboasă”, a reacționat altcineva. „O porcărie cu Z lor… care este semnificația? Duceți-vă la Putin cu spectacolul ăsta de prost gust!”, a scris o utilizatoare.

Ce spun autoritățile locale?

Consilier local: „Cetele gândesc acțiuni care înfățișează situația actuală”

Contactat de Libertatea, consilierul local USR Mihai Panțîru a confirmat cele întâmplate și a menționat că „în fiecare an, în comuna Berzunți, de atât de mulți ani încât nimeni nu știe exact când s-a început, în noaptea de 31 decembrie, oamenii îmbracă costumele tradiționale din blănuri de oaie, se adună satele din care provin, formând cete, apoi se îndreaptă organizat spre centrul comunei”.

El a adăugat că „pe lângă îmbrăcămintea ce are o istorie lungă în spate, în fiecare an, cetele gândesc și acțiuni ce înfățișează situația actuală din țară și din lume. În anii pandemiei, scenetele au făcut trimitere la medici, asistenți, vaccin etc. La fel și anul acesta, ceata din zona cunoscută local drept «Butucaru», a pregătit o acțiune care face trimitere la războiul pornit de Vladimir Putin împotriva Ucrainei”.

Primar: „N-am ce discuta cu cei care critică”

Ștefan Tifan, primarul comunei Berzunți, care avea 4.600 de locuitori la ultimul recensământ, spune pentru ziar că cei care critică sunt cei care „nu fac nimic”.

„În fiecare an, există o ceată de tineri dintr-o zonă a satului care face scenete adaptate la situația din țară sau din zonă. Nici n-am ce discuta dacă e cineva care critică. Ei joacă roluri. Sunt măscărici. Înger, diavol…”, a spus acesta.

„Vreau să vă spun că au fost 1.000 oameni și s-au simțit bine”, a completat apoi.

Trei mandate de primar a câștigat Ștefan Tifan: în 2012 din partea USL, în 2016 din partea ALDE, în 2020 din partea PSD.

