Primarul din Atena spune stop supraturismului în centrul istoric

El consideră că orașul riscă să devină un „hotel uriaș” din cauza turismului excesiv și că sunt necesare reguli stricte pentru a proteja autenticitatea cartierelor istorice, potrivit The Guardian. Haris Doukas, edilul socialist al Atenei, a subliniat că centrul istoric al capitalei elene riscă să devină supraîncărcat.

„Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș. Avem nevoie de restricții și reguli. Orașele trebuie să aibă un cuvânt de spus în felul în care se dezvoltă”, a declarat Haris Doukas.

În 2025, peste 8 milioane de turiști au vizitat Atena, atingând un record pentru un oraș care, nu de mult, era văzut doar ca o escală către insulele grecești. Studiile comandate de municipalitate arată că, doar în cartierul Plaka, cazările pe termen scurt s-au dublat din 2018.

Această popularitate crescândă vine însă cu un preț. Rata chiriei a crescut exploziv, iar infrastructura urbană este supusă unei presiuni uriașe. „Construim infrastructură electrică, sisteme de apă, drenaj, rețele 5G. Cu 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă”, a explicat Doukas.

Măsuri dure pentru a salva cel mai vechi cartier al Atenei

Într-un demers pentru a proteja centrul istoric al orașului, primarul a anunțat intenția de a susține un proiect de lege care să interzică orice activitate turistică în cel mai vechi cartier al Atenei. Sub umbra Acropolei și a faimosului Partenon, cartierul Plaka, supranumit „cartierul zeilor”, se confruntă cu o presiune turistică fără precedent.

„Nu mai este loc. Nu pentru închirieri pe termen scurt, apartamente de tip servicii, hoteluri sau alte utilizări turistice. Zona este supraîncărcată”, a declarat el pentru The Guardian. Edilul vrea ca investitorii să se orienteze către alte zone mai puțin aglomerate ale capitalei.

De asemenea, el a propus înghețarea acordării permiselor pentru construcția de noi hoteluri în centrul orașului, măsură care ar completa interdicția deja implementată de guvernul de centru-dreapta pentru închirieri pe termen scurt în apropierea Acropolei.

La începutul acestei săptămâni, Doukas a câștigat un sprijin neașteptat din partea președintelui Asociației Hotelierilor, Evgenios Vassilikos. În cadrul unui eveniment dedicat promovării capitalei, acesta a propus, de asemenea, o limitare a construcției de hoteluri, inspirându-se din modelul Barcelonei, care nu a mai emis licențe pentru hoteluri noi din 2017.

„Nu trebuie să reinventăm roata”, a declarat Vassilikos, subliniind nevoia unei strategii pe termen lung pentru turismul atenian.

Primarul Atenei a primit cu entuziasm acest sprijin, menționând că discuția despre viitorul turismului în Atena a fost, astfel, oficial deschisă. „Când tot centrul Atenei se transformă într-o zonă hotelieră, nu pot fi singurul care spune asta. Acum că și președintele asociației hotelierilor s-a exprimat, discuția poate avansa. Atena nu poate deveni [încă o] Barcelona”.

Primarul se inspiră de la măsurile adoptate în Barcelona

Haris Doukas, primarul Atenei, s-a inspirat din măsurile adoptate de primarul din Barcelona, Jaume Collboni, care a anunțat recent interzicerea completă a închirierilor pe termen scurt începând cu noiembrie 2028.

Ambele orașe, alături de alte 13 din Europa, fac parte dintr-un plan comun de acțiune pentru locuințe, îndemnând Uniunea Europeană să ia măsuri decisive pentru a aborda criza locuirii.

În Atena, Doukas consideră că accesul la locuințe accesibile este cea mai mare problemă cu care se confruntă municipiul.

„Am creat un birou de locuințe sociale pentru a identifica clădiri și apartamente pe care să le renovăm cu fonduri europene”, a explicat el.

El a adăugat: „Vrem să stimulăm cuplurile tinere să rămână în centru. În timp ce alte orașe se îndreaptă spre beton și zgârie-nori, noi mergem într-o direcție complet diferită, demolând clădiri pentru a crea spații publice, parcuri și locuri de joacă. Atena este pentru oamenii ei. Nu este doar pentru cei care vor să o exploateze”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Monden

Politic

