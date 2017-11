Deputatul Cătălin Rădulescu a rămas fără mașina de lux de 150.000 de euro. Rădulescu susține că mașina i-a fost furată miercuri dimineață, chiar de lângă Parlament și sediul SRI.

„Dimineața (miercuri dimineață – n.r.), la ora 10.00, am vrut să vin la Comisia de Anchetă și cand am ieșit din bloc nu am mai găsit mașina. Clar am fost urmărit de cineva. În al doilea rând, să furi o mașină de lângă Parlament și SRI mi se pare o chestie neimaginabilă”, a declarat Rădulescu, potrivit Realitatea TV.

Mașina care i-a fost furată lui Cătălin Rădulescu este una sofisticată, în valoare de 150.000 de euro.

„Mașina este destul de sofisticată, are un sistem de autoblocare. Puteai să intri, dar nu mai puteai să ieși. Eu am anunțat, bineînteles, ministrul de Interne, Carmen Dan, care era în ședința de Guvern, i-am trimis mesaj președintelui Dragnea ca să-i spun că mi s-a furat mașina de aici”, a mai spus Rădulescu.

Oficiali din cadrul Poliției Capitalei au declarat pentru Libertatea că deputatul a reclamat dispariția autoturismului parcat în fața locuinței. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Secției 14 Poliție, precum și din cadrul structurii de specialitate. Cercetările în acest caz sunt efectuate de Serviciul Furturi Auto sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, pentru identificarea autorului/autorilor furtului și recuperarea autoturismului.

Deputatul Cătălin Rădulescu a intrat în atenția publică la începutul acestui an, când a declarat că deține o mitralieră AKM și că, dacă vreodată va veni comunismul, va ieși în stradă cu arma, așa cum a făcut-o la Revoluție. În urma acestor declarații, Poliția s-a autosesizat, ar deputatul a rămas fără permisul de armă.