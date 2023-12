Pompierii au fost alertaţi în jurul orei 2.58 că un autoturism arde pe strada Basarabia, din Timişoara. Când au ajuns la faţa locului, pompierii au găsit o maşină Dacia Duster care era în flăcări.

Directorul piețelor din Timișoara, Mirel Pop, a declarat pentru sursa citată că a alertat pompierii, după ce vecinii i-au spus că maşina de serviciu a luat foc.

„În jurul orei 3.00 am fost sunat de un vecin că maşina de serviciu, care e parcată în faţa casei, la mine, arde ca o torţă. Am sunat imediat la serviciul de urgenţe 112, pompierii au venit imediat şi au stins focul. Maşina a ars în proporţie de 95%. În urma cercetării la faţa locului s-a constatat că e vorba de o mână criminală, descoperindu-se sub maşină o cârpă îmbibată cu motorină. Drept urmare maşina a fost incendiată”, a declarat Mirel Pop pentru Press Alert.

Poliţia a demarat o anchetă

„La data de 06.12.2023, în jurul orei 3.10, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Basarabia din Timișoara, a izbucnit un incendiu la un autovehicul parcat. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor izbucnirii incendiului”, a transmis IPJ Timiş.

„Noile reguli deranjează unele persoane”

Directorul pieţelor din Timişoara susţine că politicile de implementare a regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care le implementează la societatea Pieţe SA, le deranjează pe unele persoane.

„Adică noile reguli: înlăturarea samsarilor din pieţe, toată lumea trebuie să plătească taxele în pieţe, asta deranjează. Că până acum, na… de când am preluat conducerea societăţii au fost numeroase presiuni şi proteste puse la cale de fostul director (n.r. – Liviu Cocian) şi viceprimarul Cosmin Tabără. Prin care s-au diseminat informaţii false. Urmărindu-se denigrarea şi înlăturarea mea”, a spus Mirel Pop.

Directorul de la Pieţe SA mai susţine că nu s-a confruntat înainte cu ameninţări.

