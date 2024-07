„Am fost informat și eu de această tragedie și într-adevăr, așa cum am spus-o și în trecut, eu cred că datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea, dar înainte de toate, să protejăm viața oamenilor, pentru că nimic nu este mai presus de viața umană”, a declarat ministrul pentru sursa citată.

„Din acest motiv, acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați, că ăsta e cuvântul pe care ar trebui să-l folosim pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în cazul unor atacuri”, a continuat Mircea Fechet, precizând că „ordinul respectiv prevedea un număr de 500 de exemplare, din care au fost aprobate, ca urmare a procesului de consultare cu alte instituții, printre care și Academia Română, în jur de 220 din cele 500”.

Potrivit ministrului mediului, „astăzi, după estimările specialiștilor, discutăm de 8.000 de exemplare”.

„Probabil însă, dincolo de această cifră, care este extraordinar de mare, vedem în fiecare zi câte o știre cu un urs, fie că a ajuns într-un sat, fie că a ajuns într-un oraș, fie că e pe Transfăgărășan sau a generat o tragedie precum cea de la Bucegi”, a mai spus el.

Mircea Fechet a afirmat: „Este cert că avem o problemă cu populația de urși din România”.

Voi propune Academiei Române un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție, similar cu cel de anul trecut pentru 500 de exemplare. Ministrul mediului, Mircea Fechet:

„E adevărat că astfel de tragedii se pot întâmpla chiar și în situația asta și în același timp am să propun colegilor din minister și am să vin foarte repede cu un proiect de lege pe care l-am mai în enunțat, care nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță pe care o s-o stabilim, că-i un kilometru, că sunt doi kilometri, de orice așezare umană e un urs care trebuie gestionat, pentru că pune în pericol viața oamenilor”, a completat ministrul.

Gestionat înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat. Pentru că am constatat că metoda relocării pe care o tot aplicăm nu dă niciun fel de rezultate. Ministrul Mediului:

„Era o femelă fără pui”

Despre ursul care a atacat-o și a ucis-o pe fata de 19 ani, ministrul spune că a contactat ANSVSA pentru a afla dacă animalul sălbatic suferea de vreo boală „care a la a dus la acest comportament deviant”.

„Acest urs acest urs n-a mai fost mutat. Era un urs necrotaliat, se pare că nu a fost relocat din altă parte. Mi-au spus cei cu care am discutat deja că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încercat să-și apere puii, așa cum s-a întâmplat în alte tragedii, însă aștept încă informații”, a mai spus, la Antena 3 CNN, Mircea Fechet.

Atacată pe traseul Jepii Mici

O fată de 19 ani, din Iași, a murit marți, 9 iulie, după ce a fost atacată de un urs când se afla pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, apoi a fost târâtă de animal și a căzut în prăpastie. Decesul a fost confirmat de salvamontiști, după ce au reușit să ajungă la victimă.

Trupul tinerei a fost recuperat de salvatori și a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, a transmis Poliția Prahova. Fata ucisă de urs avea 19 ani şi era din Iaşi, dar avea viză de flotant pentru Bucureşti.

De asemenea, ursul, care era extrem de agresiv, a fost împuşcat. „Având în vedere faptul că ursul prezenta pericol pentru salvatorii prezenți la fața locului, întrucât a încercat în repetat rânduri să îi atace, echipa de intervenție constituită conform OUG 81/2021, a hotărât împușcarea acestuia, lucru care s-a și realizat”, a transmis IPJ Prahova.

