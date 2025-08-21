O tragedie bizară a avut loc în Port Talbot, Țara Galilor, unde un tânăr mecanic și-a pierdut viața în timp ce repara o mașină.

Daniel Burton, în vârstă de 27 de ani, a fost strivit mortal de un Audi A3 pe care încerca să-l repare, conform relatării The Sun.

Daniel, un tată devotat a doi copii, lucra la mașina tatălui partenerei sale când un suport de axă a alunecat.

O femeie a întrebat un mecanic auto căruia i se vedeau doar picioarele sub un autoturism dacă i-a văzut mașina furată, apoi, imediat a sunat la numărul de urgență
Daniel, mecanicul strivit sub vehiculul pe care îl repara – Foto:The Sun

Tragedia s-a petrecut în ciuda avertismentelor partenerei sale, Abbie, care îl rugase să nu repare singur mașina, considerând că era o „treabă grea” și afară era întuneric.

Un trecător a observat mașina și a considerat că „părea nesigură”, dar a recunoscut în fața instanței că a decis să nu spună nimic, „deoarece nu credea că mecanicul i-ar aprecia opinia”.

Mai târziu, o femeie s-a oprit să-l întrebe dacă a văzut mașina ei furată. Când Daniel nu a răspuns, femeia „a dat imediat alarma” și a sunat la numărul de urgență.

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Un vecin a încercat să ridice mașina cu un cric înainte de sosirea echipajelor de urgență. Din păcate, eforturile au fost zadarnice, Daniel fiind declarat mort la fața locului, în luna ianuarie a acestui an.

Poliția a descoperit un cric și un suport pentru axă întins pe o parte sub mașină.

Medicul legist Colin Phillips a concluzionat că moartea a fost accidentală, cauzată de asfixiere traumatică.

Conform The Sun, dr. Phillips a declarat: „Era foarte iubit și va fi profund regretat. Sper că acum veți putea să vă împăcați cu această pierdere”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Viva.ro
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Unica.ro
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.RO
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Știri România 15:31
Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Plante de 6000 de lei, călcate în picioare și smulse de pe Bulevardul Decebal din Oradea
Știri România 15:11
Plante de 6000 de lei, călcate în picioare și smulse de pe Bulevardul Decebal din Oradea
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Stiri Mondene 15:31
Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Anunțul făcut de actorul Mihai Călin după 22 de ani de căsnicie. „Viața te schimbă, te transformă. Au fost momente dificile”
Stiri Mondene 15:01
Anunțul făcut de actorul Mihai Călin după 22 de ani de căsnicie. „Viața te schimbă, te transformă. Au fost momente dificile”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
ObservatorNews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Mediafax.ro
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite
KanalD.ro
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite

Politic

Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte, Klaus Iohannis
Politică 15:21
Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte, Klaus Iohannis
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: "Mă huidui în piață, dar mă și aplaud"
Politică 15:01
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: „Mă huidui în piață, dar mă și aplaud”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist