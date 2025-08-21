O tragedie bizară a avut loc în Port Talbot, Țara Galilor, unde un tânăr mecanic și-a pierdut viața în timp ce repara o mașină.

Daniel Burton, în vârstă de 27 de ani, a fost strivit mortal de un Audi A3 pe care încerca să-l repare, conform relatării The Sun.

Daniel, un tată devotat a doi copii, lucra la mașina tatălui partenerei sale când un suport de axă a alunecat.

Daniel, mecanicul strivit sub vehiculul pe care îl repara – Foto:The Sun

Tragedia s-a petrecut în ciuda avertismentelor partenerei sale, Abbie, care îl rugase să nu repare singur mașina, considerând că era o „treabă grea” și afară era întuneric.

Un trecător a observat mașina și a considerat că „părea nesigură”, dar a recunoscut în fața instanței că a decis să nu spună nimic, „deoarece nu credea că mecanicul i-ar aprecia opinia”.

Mai târziu, o femeie s-a oprit să-l întrebe dacă a văzut mașina ei furată. Când Daniel nu a răspuns, femeia „a dat imediat alarma” și a sunat la numărul de urgență.

Un vecin a încercat să ridice mașina cu un cric înainte de sosirea echipajelor de urgență. Din păcate, eforturile au fost zadarnice, Daniel fiind declarat mort la fața locului, în luna ianuarie a acestui an.

Poliția a descoperit un cric și un suport pentru axă întins pe o parte sub mașină.

Medicul legist Colin Phillips a concluzionat că moartea a fost accidentală, cauzată de asfixiere traumatică.

Conform The Sun, dr. Phillips a declarat: „Era foarte iubit și va fi profund regretat. Sper că acum veți putea să vă împăcați cu această pierdere”.