Potrivit Institutului de Cercetare a Metalelor din cadrul Academiei Chineze de Științe, cercetarea a fost publicată în Journal of the American Chemical Society.

700 de cicluri la o rată de încărcare de 20C

Conform articolului, bateria a menținut un ciclu stabil pe parcursul a 700 de cicluri, cu o retenție a capacității de 81,9% atunci când a fost asociată cu un catod cu conținut ridicat de nichel de 4,7 V la o rată de încărcare de 20C, echivalentă cu cicluri de încărcare și descărcare de aproximativ trei minute.

Echipa a demonstrat, de asemenea, o celulă tip pungă, iar aceasta a atins o densitate energetică de 451,5 Wh/kg, semnificativ peste cei 200 Wh/kg ai celulelor actuale comerciale de baterii EV cu litiu-fier-fosfat (LFP).

Celula tip pungă a trecut, de asemenea, un test de penetrare cu cui, pe care cercetătorii l-au descris ca demonstrând o siguranță intrinsecă ridicată.

Cu pași rapizi spre 500 Wh/kg

Acesta se adaugă unui număr tot mai mare de anunțuri privind bateriile cu starea solidă din partea companiilor chineze producătoare de baterii și a institutelor de cercetare.

Ganfeng Lithium, o companie susținută de producătorul auto de stat Changan, a declarat că bateria sa solid state de 400 Wh/kg a depășit 1.100 de cicluri și a finalizat validarea tehnică, în timp ce un produs de 10 Ah din clasa de 500 Wh/kg a intrat în producție la scară mică.

La începutul lunii mai, startup-ul chinez Pure Lithium a declarat că bateria sa cu stare solidă a continuat să funcționeze după un test de tăiere, în timp ce capacitatea sa de producție a ajuns la 500 MWh anual.

Mai mulți furnizori chinezi de baterii vizează, de asemenea, etape de comercializare între 2026 și 2027.

CATL a dezvăluit anterior o producție de probă pentru celule solid state de 500 Wh/kg, în timp ce companii precum Sunwoda și Farasis Energy au anunțat obiective de dezvoltare de 400-500 Wh/kg.

CALB a prezentat la rândul său o baterie cu o densitate energetică de peste 450 Wh/kg și care este concepută ca o soluție principală pentru autoturismele care necesită o autonomie de 1.000 km.

Bateriile LFP rămân dominante

Piața bateriilor pentru vehicule electrice din China rămâne puternic dominată de tehnologia LFP, în ciuda accelerării cercetării în domeniul bateriilor cu stare solidă, potrivit China EV DataTracker.

De asemenea, au apărut și baterii bazate pe sodiu, care rezistă la ger extrem, dar densitatea energetică a acestora nu este la fel de bună.

CATL a rămas cel mai mare furnizor de pe piața bateriilor LFP din China, cu o cotă de piață de 38,9%. BYD s-a clasat pe locul al doilea, cu o cotă de 20,9%.

Gotion High-tech a înregistrat o cotă de 8,0%, urmată de CALB și Eve Energy. În top se mai află Rept Battero Energy, Zenergy și Energee.

Sunwoda a raportat 1,47 GWh de instalații LFP, cu o cotă de piață de 2,9%, continuând în același timp dezvoltarea bateriilor cu starea solidă. În fine, Yinpai Battery completează clasamentul primilor 10 furnizori.

Mai mulți furnizori de dimensiuni medii au înregistrat o creștere puternică de la an la an. Rept Battero Energy a înregistrat o creștere a instalărilor cu 45,6% față de anul precedent, Zenergy a crescut cu 57,9%, iar Yinpai Battery și-a dublat volumul, cu o creștere de 109,3% față de anul precedent.

La nivel mondial mai sunt producători și coreenii de la LG și Samsung, dar și japonezii de la Panasonic.

Un „plin” prin schimbarea bateriei

Unii producători chinezi de mașini oferă și acum „plinuri” rapide, prin folosirea unei tehnologii de schimbare a bateriilor.

Producătorul de baterii CATL oferă o astfel de tehnologie, iar constructorii auto care o folosesc, precum GAC și BAIC, schimbă bateriile în două minute.

Pionierul acestei tehnologii, grupul auto NIO, oferă un schimb în trei minute la stațiile sale de schimbare.