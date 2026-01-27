Judecătoria Cluj-Napoca a decis începerea procesului luni, 26 ianuarie 2026, medicul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, conform Clujenii.

Incidentul ar fi avut loc pe 4 iulie 2022, în cabinetul său de dermatologie situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din Cluj-Napoca.

Anchetatorii susțin că medicul ar fi sărutat o pacientă de 16 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima consimțământul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE