Judecătoria Cluj-Napoca a decis începerea procesului luni, 26 ianuarie 2026, medicul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, conform Clujenii.
Incidentul ar fi avut loc pe 4 iulie 2022, în cabinetul său de dermatologie situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din Cluj-Napoca.
Anchetatorii susțin că medicul ar fi sărutat o pacientă de 16 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima consimțământul.
