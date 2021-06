Medicii de la „Nasta”, nemulțumiți de reorganizarea spitalului. „Trei oameni au murit de TBC, iar conducerea reduce paturile”

Pneumologii de la Spitalul „Marius Nasta” din București trag un semnal de alarmă privind explozia de cazuri de tuberculoză cu care se confruntă în ultima lună. „Acum vedem victimele colaterale ale pandemiei de COVID. De o lună observăm înmulțirea cazurilor de TBC. Sunt în marea lor parte cazuri foarte grave, unele cu diseminări cerebrale, hepatice sau laringiene. Avem deja trei pacienți decedați în spital”, a declarat pentru Libertatea doctorul Gilda Popescu.



Medicul Gilda Popescu | Foto: Agerpres

„TBC se transmite prin aer, ca și COVID”



Specialistul pneumolog explică această situație prin faptul că în ultimul an mulți pacienți fie nu au mai ajuns să fie diagnosticați, iar boala a evoluat, fie nu au mai putut fi monitorizați în spital.

„În mod normal, unui pacient diagnosticat cu TBC i se inițiază tratamentul pe secție și abia după negativare continuă să fie ținut sub observație prin dispensar, venind zilnic după tratament. Restricționarea accesului acestor pacienți în spital și tratarea lor în ambulatoriu a determinat explozia de cazuri de acum”, a spus pneumologul.

În opinia acestuia, TBC este o boală infecțioasă aerogenă, la fel de periculoasă ca și COVID. „Se transmite tot pe calea aerului și face multe victime”.



Alertă după ce focare de TBC, cu origini din România, au fost descoperite în Europa

În acest context, mai mulți medici pneumologi contestă reorganizarea Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, al cărui plan propus de conducere a fost aprobat de Direcția de Sănătate Publică București în urmă cu o lună. „Prin mutarea secțiilor TBC în alte spații se pierde și un număr important de paturi, dar și echipamentele de ultimă oră cu care au fost dotate în urmă cu 4 ani”, a spus doctorul Gilda Popescu.



Medicul se referă la granturi de 10 milioane de euro oferite de SUA și Norvegia pentru amenajarea secțiilor TBC de la „Nasta”, inclusiv a secției de TBC multirezistent la tratament.

„Banii au fost oferiți după ce s-au înregistrat mai multe focare de TBC multidrog în țări din Europa, focare care au avut punct de plecare cetățeni români. Pentru a nu se ajunge la îngrădirea mobilității românilor a trebuit să facem aceste modernizări de ultimă generație pentru a depista și trata din timp cazurile de TBC”.

Pneumologii de la „Nasta” susțin că tot ce s-a câștigat în lupta cu tuberculoza în ultimii ani se poate pierde acum.

„Mai mult, aceste granturi prevăd ca timp de cinci ani să nu fie schimbată destinația spațiilor modernizate. Au trecut doar 4 ani și prin mutarea secțiilor TBC riscăm să ne ceară banii înapoi”.



Bolnavii de TBC din sectorul 4 trebuie să ajungă în sectorul 6

O altă măsură contestată de medicii pneumologi este cea legată de „Comasarea Dispensarului TBC Sector 4 (sediul actual Șos. Viilor, 90) și Dispensarului TBC Sector 6 în clădirea din Intrarea Aurora 17E (sediul Dispensarului TBC Sector 6)”, așa cum reiese din notificarea DSP privind reorganizarea.

Dispensar TBC Sector 6

Practic, pneumologi TBC ce deservesc sectorul 4 și care își desfășoară activitatea în prezent în 7 cabinete la „Nasta” vor fi nevoiți să împartă, în două ture, cele 7 cabinete ale colegilor lor de la Dispensarul Sectorului 2. Explicația conducerii „Nasta”: „Astfel se va eficientiza utilizarea spațiului din cadrul Dispensarului Sectorului 6”.

„Prin această măsură, practic, sectorul 4, care are peste 300.000 de locuitori plus cei din localitățile aferente, rămâne fără dispensar, iar pacienții bolnavi de tuberculoză, o boală ce se transmite prin aer, vor trebui să traverseze orașul până la dispensarul sectorului 6”, a spus Gilda Popescu. „Noi am mai lucrat în centrul din sectorul 6 o perioadă, anul trecut, nu există circuite, sunt spații neventilate, iar pacienții au stat să aștepte în stradă, locuitorii din zonă revoltându-se”.

Dispensar TBC Sector 2

„Secțiile TBC vor funcționa într-un pavilion comun”



De partea cealaltă, conducerea Spitalului „Marius Nasta” consideră că este nevoie de o reorganizare a acestei unități medicale. Și recunoaște că se reduce astfel numărul de paturi atât pentru pacienții cu TBC, cât și pentru cei cu TBC multirezistent de tratament.

Beatrice Mahler, manager Institut „Marius Nasta” | Foto: Agerpres

„Nu există o presiune mare pe aceste paturi, secțiile vor fi relocate și grupate într-un pavilion comun, pentru a face o separare între ele și cele de Chirurgie Toracică. Nu era normal ca acele două secții să fie una lângă alta”, a explicat doctorul Beatrice Mahler, managerul spitalului. Aceasta susține că secțiile TBC aveau multe deficiențe. Cât privește schimbarea destinației acelor spații modernizate și pierderea granturilor, Mahler a afirmat că cei din Ministerul Sănătății și-au dat acordul.



Este o interpretare excesivă a prevederilor contractelor să spui că se vor pierde granturile, spațiile respective vor avea în continuare o destinație medicală. Beatrice Mahler, manager Institut „Marius Nasta”:

Despre mutarea Dispensarului TBC Sector 4 din incinta Spitalului „Nasta” în sectorul 6, Beatrice Mahler consideră că această măsură nu va afecta bolnavii. „În locul dispensarului o să funcționeze Compartimentul pentru Spitalizare de zi”.



