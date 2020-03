De Mirela Neag,

Mulți medici ATI din spitalele din București reclamă lipsa echipamentelor de protecție. Fie au primit doar o zecime din cerere, fie nu au primit deloc. De teama presiunii exercitată de conducătorii spitalelor, doctorii doresc să le protejăm identitatea și chiar și spitalul unde lucrează pentru a nu putea fi reperați de către șefi.

Este și cazul medicului de Terapie Intensivă dintr-un spital de suport în pandemia cu noul coronavirus care dorește să atragă atenția conducătorilor din Ministerul Sănătății în legătură cu lipsa echipamentului de protecție.

-Lucrați într-un spital de suport. Ce înseamnă aceasta?

–Acum suntem spital de suport, adică vom prelua cazurile urgente de la spitalele ce au fost relocate pentru COVID-19. Dar ne e clar pentru toți medicii de terapie intensivă că toți vom ajunge să contribuim la cazurile de coronavirus. Mai repede sau mai târziu, toare secțiile ATI vor prelua aceste cazuri. Iar cine crede că va găsi o soluție personală de a nu se ocupa de pacienții infectați se înșală.



-Câte paturi aveți la Terapie Intensivă?

-Avem 40 de paturi dotate cu aparate de ventilație mecanică. Dar nu toate spitalele sunt dotate cu aparate speciale pentru a scoate mizeria din plămânii afectați de detresa respiratorie acută. Așa că facem apel la autorități să aducă cât mai urgent aceste aparate vitale în salvarea cât mai multor vieți.



Recomandări Statistică pe județe, vârstă și grafice cu sursa de infectare a cazurilor de coronavirus din România. Toate informațiile în timp real

-Ce alte nevoi urgente sunt?

–Echipamentele de protecție. La televizor vedem că toți cei care ne conduc susțin că avem de toate. O minciună. La capitolul echipamente de protecție e jale. De exemplu, spitalul la care lucrez a solicitat pentru o primă fază 1.000 de echipamente și luni a sosit o zecime din cerere. Nici nu credeam că o să primim cât am cerut, dar nici atât de puține nu ne așteptam!

-Și cum o să vă descurcați?

–Nu știm. Este descurajant pentru noi, cei care vom fi în prima linie. Știm de la colegii noștri din Italia și Franța că vom ajunge să ne infectăm la un moment dat și să lucrăm așa. Problema este că ne vom reinfecta și riscul de complicații este foarte mare. Am văzut că există acolo și decese în rândul cadrelor medicale. Și pe fondul acestei stări, conducătorii Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă aproape că ne-au lăsat descoperiți, ne-au abandonat.



Recomandări Solidaritate românească: ONG-urile aduc măști și mănuși din Taiwan pentru că statul nu o poate face din cauza opoziției politice a Chinei

-Adică?

–Cei care ar fi trebuit să ne coordoneze și să ne sprijine cu ultimele informații ne transmit banalități și prostii. Am primit protocolul terapeutic la CVID-19, pe care-l găsește toată lumea pe net și instrucțiuni de îmbrăcare a echipamentului de protecție. O improvizație mizerabilă. Din fotografiile transmise se poate observa că suntem sfătuiți să îmbrăcăm un halat subțire peste care punem un șorțulet, mănuși, mască, dar rămânem cu fața și gâtul descoperite. Cum am spus, o improvizație mizerabilă! În zecile de filmulețe din spitalele din China, Italia nu am văzut medic care să nu fie echipat cu combinezon din cap pînă-n picioare… Și așa am aflat că există riscul contaminării în timpul dezechipării. Acolo e buba.



-Și alte sfaturi oferite de SRATI?

-Altceva nimic. Acel ”Get ready” la noi nu există.



-Există o organizare, un program de lucru în cazul în care vor sosi cazuri de COVID-19 în secția în care lucrați?

–Fiecare spital, chiar fiecare secție se organizează singură. Nu există o gândire centralizată. De exemplu, noi am decis să lucrăm pe ture de 6 ore pentru că o să fie dificil să stăm mai mult timp în acel costum, probabil că vom folosi pampers pentru a nu consuma un combinezon doar pentru că trebuie să mergem la toaletă. Suntem o mână de medici.



-Se vor descurca spitalele să gestioneze această criză?

–Dacă nu o să se schimbe nimic în scurt timp cred că o să se epuizeze toate resursele, materiale și umane, după primul foc, înainte să vină tsunami.

Citeşte şi:

Rezidenți, studenți și elevi de la “sanitare” vor îngroșa rândurile în lupta contra COVID-19: când și cum vor fi chemați în spitale și la DSP. Se caută și voluntari

Ministrul de Finanţe Florin Cîţu confirmă ”repornirea fabricii Hexi Pharma”. Probabil că statul o va rechiziționa

GSP.RO Gigi Becali, ajutor pentru Spitalul Matei Balș: „Fata domnului Adrian Streinu Cercel mi-a cerut ajutorul”. Ce sume de bani a cheltuit pentru dotări

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2020. Scorpionii se simt apăsați de prea multe probleme