Șeful Secției ATI, despre medicul rezident din Timișoara găsit mort: „Era extrem de interiorizat. Făcea dintr-o pasiune tot"

Duminică seară, Vlad, 27 de ani, medic rezident, în ultimii trei ani, la Spitalul Județean din Timișoara, a fost găsit fără suflare în casă de mama lui, care a sunat la 112.

La intervenție a mers chiar șeful UPU-SMURD din cadrul unității sanitare, dr. Mihai Grecu, care spune că n-a mai avut ce face pentru a-i salva viața.

„Este greu. Lucrăm de un an sub presiune și a venit și valul al treilea, care n-a făcut decât să crească și mai mult presiunea. Chiar nu ai cum altfel să descrii atmosfera, iar cei tineri au intrat direct în nebunia asta”, a declarat Mihai Grecu pentru Libertatea.

Medicul, ca mai toți colegii lui Vlad din spital, pune această dramă, până la proba contrarie, pe seama burnoutului. De altfel, chiar azi, un alt spital din Timișoara, „Victor Babeș”, a dat publicității un studiu derulat de psihologul unității sanitare, care arată că peste 50% din personalul medical este epuizat fizic și psihic, după un an de pandemie.

Surse din rândul anchetatorilor spun că tânărul și-ar fi injectat substanțe folosite în secția de Terapie Intensivă la care lucra.

Șeful Secției ATI din spital, dr. Dorel Săndesc, a lucrat mult timp cu Vlad. Spune că nu l-a auzit plângându-se de probleme de natură personală și că era un adevărat profesionist la locul de muncă. Condițiile de muncă și epuizarea la care sunt supuși medicii în pandemie l-au împins spre acest gest tragic, crede și el.

Dr. Dorel Săndesc

El era un om extrem de interiorizat, impecabil ca și coleg, șef de promoție. Aici, făcea dintr-o pasiune tot, spunea că nu există altă opțiune decât ATI. Burnoutul acesta, după un an de criză, ne afectează într-un procent extraordinar. Este un fenomen la nivel mondial. Condițiile de muncă în specialitatea asta au devenit mult mai dramatice decât cele obișnuite. Dr. Dorel Săndesc:

În secția ATI de la Spitalul Județean din Timișoara a crescut necesarul de muncă cu 30%, spune șeful secției, dar numărul de medici a rămas același.

„Am crescut numărul de paturi care tratează pacienți gravi cu același personal, este lipsă de socializare, toate au dus la un burnout confirmat la un nivel foarte foarte înalt în rândul personalului. Iar cei mai sensibili, iată…

Îmi pare foarte rău, era un tânăr care a venit la ATI din studenție. Noi am mai avut cazuri, mai sunt cazuri, chiar îi urmărim și când sunt probleme intervenim. Am avut cazuri în care am intervenit și am reușit să îi ajutăm. Pe unii i-am redirecționat în alte domenii. Chiar azi am primit un mesaj, după ce s-a aflat tragedia, de la un fost rezident care mi-a scris așa, simplu «Domnule profesor, vă mulțumesc. Mi-ați salvat viața», fără niciun alt comentariu”, ne-a mai povestit Dorel Săndesc.

Și managerul Spitalului Județean Timișoara, dr. Raul Pătrașcu, are cuvinte de laudă la adresa rezidentului.

„Din informațiile pe care le am, era un medic excepțional, a fost un student de nota 10, a fost preocupat tot timpul de această meserie. (…) A avut rezultate foarte bune pe zona roșie, în ultimele săptămâni a fost pe secția non-ATI. Probleme profesionale la serviciu nu au fost și, din ce am discutat cu colegii de pe ATI, el nu vorbea despre probleme personale”, ne-a declarat medicul Raul Pătrașcu.

