Medicul cataloghează drept o greșeală decizia de a lăsa două studente să posteze pe pagina de internet care îi poartă numele, fără ca acestea să semneze cu numele lor, dar respinge faptul că s-a folosit de munca lor pentru a-și crește renumele.

„E greșit acum când stau să mă gândesc în urmă (…) Principial vorbind nu este etic, eu nu am făcut niciodată chestiunea asta să spun că sunt ale mele, articole nu erau semnate Vasi Rădulescu și să fie ghost writing în spate scrise de altcineva, acele articole nu aveau bara respectivă, nu aveau semnătură. Articole scrise de mine erau semnate V.”, explică Vasi Rădulescu.

Articolele s-au dovedit a fi plagiate sau traduse integral fără a preciza sursa, lucru recunoscut de medic, care ulterior a șters aproximativ 1.700 de articole și a dat vina pe două studente pentru plagiat.

Am greșit acolo cu asta, dar așa am considerat la momentul respectiv că este bine să fac. Să fie niște articole, dându-le niște indicații, niciodată nu am știut că articolul este copiat, luat de undeva, tradus cuvânt cu cuvânt. Asta s-a întâmplat în foarte multe cazuri. De asta nu am gestionat criza asta corect la nivel de Facebook, pentru că eu am fost lovit cu chestiunea asta și nu mă așteptam.

