„Platforma drvasiradulescu.ro este o adunătură de articole plagiate sau furate (100%). Mă refer la secțiunea «medicină». Nu am reușit să găsesc nici măcar un articol original – sau măcar o contribuție originală”, a scris Marius Fersigan pe Facebook. Absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Fersigan a publicat și un video în care arată de unde au fost preluate mot-a-mot articolele, fără citarea corespunzătoare a sursei. Între timp, textele cu pricina au fost șterse de pe site.

Medic specialist internist, Vasi Rădulescu este un doctor extrem de popular pe Facebook, având o comunitate de peste 200.000 de oameni care îi urmăresc activitatea. El a semnat șapte cărți de medicină „pe înțelesul tuturor”.

Libertatea l-a contactat pe dr. Vasi Rădulescu pentru un punct de vedere, iar acesta a indicat pagina personală de Facebook, unde a explicat ce s-a întâmplat.

Vasi Rădulescu: De vină sunt două colege

Medicul spune că, deși nu este o scuză, textele copiate aparțin unor colege, o studentă la medicină și o rezidentă, cărora le dă și numele. Rădulescu subliniază că a trimis, la începutul colaborării, un ghid de bune practici, în care era menționat inclusiv faptul că nu au voie să copieze.

„N-aș fi vrut niciodată să trec prin ce trec și nici naivitatea sau încrederea în oameni nu-mi vin bine drept scuze acum. Pentru că vina principală e a mea. Trebuia să fiu vigilent, să dau dovadă de atenție, să depistez din timp niște greșeli și să le repar tot din timp. Nu am făcut-o. Pentru asta merit unfollow, unfriend, orice.

În urmă cu ceva timp am avut ideea să scriem mai mulți prieteni pe site. Mi s-a părut frumos să avem articole multe, știri, noutăți. Am trimis pe email și pe WhatsApp cum să scriem, despre ce să scriem, cum să menționăm surse, cum NU avem voie niciodată să copiem ceva. Toată lumea poate confirma oricând principiile mele”, a scris Vasi Rădulescu.

Medicul precizează că, fiind vorba de oameni cu pregătire în domeniu, a crezut că vor ști să conceapă un articol folosindu-se de propriile cunoștințe și că vor ști cum să citeze corect.

„Cineva a descoperit că foarte multe dintre articolele scrise de ele erau practic traduse din alte platforme sau aveau bucăți similare. Majoritatea aveau sursa cu link, dar sursa nu justifică nimic atunci când materialul este tradus. Am avut un șoc când am verificat și eu articolele. Am discutat cu fetele. Nu știu ce soluție pot găsi – eventual să le rog să refacă toate materialele.”

Vasi Rădulescu subliniază că pe site au rămas 370 de articole care îi aparțin și care „pot fi verificate oricând pentru plagiat”.

„În calitate de coordonator am crezut că am făcut totul ca platforma să aducă valoare, informație corectă. NU a fost așa. Nu am verificat la timp articolele, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată că ele ar putea fi copiate. Iar asta e impardonabil. Am parte de un val uriaș de atacuri acum. Insulte, etichete, amenințări. Le iau pe toate în plex. Pentru că le merit. E o lecție dură. A naibii de dură”, și-a încheiat medicul Vasi Rădulescu mesajul.

