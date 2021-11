Reprezentanții PNL și PSD s-au întâlnit sâmbătă pentru a definitiva programul de guvernare și punctele unde cele două părți nu se înțeleg, respectiv fiscalitatea și creșterile de pensii și alocații.

Salariații și companiile se confruntă deja cu dificultăți, precum problemele de pe lanțurile de aprovizionare, disponibilitatea forței de muncă și greutățile generate de pandemie, astfel că nu mai este nevoie de încă un motiv de impredictibilitate, arată însă confederația patronală Concordia.

„Membrii Concordia cred că intenția de a-i taxa pe cei care plătesc deja este incorectă, atâta timp cât există zone negre sau complet nefiscalizate ale economiei, iar asta ar descuraja atât angajații, cât și angajatorii din România”, se arată într-un comunicat de miercuri al Concordia.

În acest climat de impredictibilitate accentuată, ultimul lucru de care avem nevoie este o necunoscută în plus, care poate cauza probleme semnificative. Ne dorim ca partidele politice să țină cont de aceste elemente în negocierile dintre ele. Concordia:

Evaziunea și digitalizarea

Patronii cer eliminarea evaziunii fiscale, digitalizarea Fiscului și a Inspecției Muncii și cheltuirea cu eficacitate a banilor publici.

„Doar după ce aceste canale vor fi fost epuizate credem că se poate discuta despre o posibilă creștere a fiscalității și doar după ce economia va apuca să primească o gură de oxigen ulterior diminuării efectelor pandemiei”.

Confederația Concordia reprezintă 14 sectoare ale economiei, având drept membri peste 2.000 de companii străine și cu capital românesc, cu 330.000 de angajați și o contribuție de 26% la economia națională.

PSD vrea impozit progresiv

Reacția vine după ce PSD a propus, în negocierile cu PNL pentru formarea unui nou Guvern, eliminarea cotei unice și introducerea unei taxe pe avere.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat că doar patru țări din Europa mai au cotă unică.

„Ar arăta cum arată restul Europei, în toate ţările civilizate şi cu economii mai dezvoltate decât România. Mai sunt patru state care au rămas la cota unică în Europa. Am spus foarte clar că despre cota unică şi înlocuirea cotei unice ar trebui să fie un program comun pe care să îl discutăm la anul pentru formarea bugetului din anul următor. (…) Momentan am ajuns la concluzia că nu putem rămâne ultima ţară europeană cu cotă unică”, spune Ciolacu joi, 11 noiembrie, potrivit Agerpres.ro.

„Taxarea luxului”

Concomitent, vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, a afirmat că PSD vrea „taxarea luxului”.

„Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus. E o intenție pe care am declarat-o azi, nu e niciun fel de impunere”, a spus Grindeanu miercuri, 10 noiembrie, conform Digi24.ro.

Premierul demis Florin Cîțu, care este și președintele PNL, a respins introducerea de noi taxe. Acesta a spus că veniturile celor bogați sunt deja taxate în România.

Cum rămâne cu excepțiile?

Concomitent, PSD vrea menținerea facilităților fiscale de care beneficiază programatorii, constructorii și cercetătorii.

Anterior, Dan Vîlceanu, ministrul demis al Finanțelor, a afirmat că în România există prea multe excepții de la legislația fiscală și a anunțat intenția de a renunța la acestea.

Majorări de pensii, alocații și salarii

Discuțiile privind taxarea vin în contextul în care se negociază programul de guvernare al unui viitor cabinet PSD-PNL.

PSD susține creșterea pensiilor cu 11%, majorarea pensiei minime de la 800 la 1.000 de lei și creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2022. De asemenea, PSD vrea dublarea alocațiilor.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat că impactul măsurilor propuse de către PSD este de 26 de miliarde de lei, conform News.ro.

Venituri suplimentare la buget

Pentru a susține aceste cheltuieli, guvernul are nevoie venituri suplimentare.

Mai mult, România trebuie să reducă deficitul bugetar de la un nivel prognozat de 7,13% la finalul acestui an la 3% în 2024.

Pe lângă fiscalitate, cele două partide nu se înțeleg nici asupra numelui viitorului premier.

