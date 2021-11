Afirmațiile lui Florin Cîțu vin în contextul în care liderii PNL și PSD s-au reunit sâmbătă în ședințe la sediile de partid înainte de reluarea negocierilor privind programul de guvernare construit de cele două formațiuni politice.

„Sunt capitole – Finanţe, Muncă, Justiţie, Economie, mai e puţin şi la Sănătate şi cam acestea ar fi. (…) Eu sper să închidem astăzi capitolul pe programul de guvernare şi după aceea să începem protocolul şi discuţiile pe ministere şi pe funcţia de premier”, a declarat Cîţu, la sediul PNL din Modrogan.

Liderul liberal a precizat că speră ca peste câteva zile să fie dat votul în plenul Parlamentui pentru învestirea noului guvern PNL-PSD-UDMR.

„Eu sper, v-am spus mereu că vreau ca săptămâna viitoare să avem un vot în Parlament.” Florin Cîțu:

Întrebat la care dintre cele două partide – PNL şi PSD – va ajunge funcţia de premier, el a spus: „În acest moment discutăm despre programul de guvernare, nu am ajuns la problema premierului, nici a ministerelor. Le luăm pe rând, haideţi să ne înţelegem pe programul de guvernare şi după aceea mergem mai departe”.

Președintele PNL a mai spus că UDMR este „parte din echipă”, în discuţiile purtate pentru formarea noului executiv.

La reuniunea de la sediul PNL mai participă Dan Vîlceanu, Alina Gorghiu, dar și alți lideri liberali.

PSD și PNL nu se înțeleg pe desființarea Secției Speciale și cota progresivă de impozitare

Florin Cîțu a fost întrebat și dacă Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), un alt punct fierbinte al negocierilor dintre PSD și PNL, va fi desființată.

„Vom discuta, ştiţi foarte bine că (Secţia Specială, n.r.) e parte din MCV, trebuie să găsim o soluţie, eu cred că toţi vrem să terminăm acele probleme din MCV pentru a adera la Spaţiul Schengen. Nu cred că cineva de la PSD vrea să ţină România în afara Spaţiului Schengen”, a fost răspunsul liderului liberal, potrivit news.ro.

Florin Cîţu a vorbit și despre cota progresivă de impozitare, cu care social-democrații vor să înlocuiască actualul sistem de impozitare bazat pe cota unică. Șeful liberalilor a spus că aceasta a fost prevăzută în programul de guvernare 2017-2019 al PSD, dar nu a fost pusă în aplicare.

„Noi, când am preluat guvernarea în 2019, am preluat guvernarea după un program de guvernare 2017-2019 care avea în interior o cotă progresivă, nu a fost aplicată. M-am uitat iarăşi în acel program de guvernare, sunt aceiaşi oameni din echipa domnului Ciolacu. Speram că vom trece prin impozitul progresiv, nu a fost introdus, ceea ce arată pentru mine că nu este o soluţie bună. Dacă o voiau, o făceau atunci. Mai mult, am văzut estimări, am văzut ce a spus Comisia Europeană despre reforma fiscală pe care noi am introdus-o în PNRR şi spune foarte clar acolo, putem avea surprize pozitive cu venituri mai mari la buget. Nu există, din punctul nostru de vedere, niciun argument pentru a modifica ceea ce avem acum. Sunt mai multe lucruri, pe partea de impozitare a microîntreprinderilor, pe partea de facilităţi, sunt lucrurile puse acolo, pe ani, ce se va întâmpla în următorii ani de zile, plus e-facturare care deja a intrat. Comisia Europeană a spus că pe baza acestor reforme să ne aşteptăm la venituri mai mari la buget. Nu există niciun argument astăzi pentru a schimba sistemul fiscal şi repet, acest sistem fiscal pe care îl propune astăzi PSD a fost în programul de guvernare 2017- 2019, nu s-a implementat, ceea ce mie îmi spune că nu se doreşte”, a declarat Cîţu.

Nu există consens nici pe mărirea pensiilor

În ceea ce privește creșterea pensiilor cu 11%, dorită de PSD, liderul PNL a spus că se poate ajunge la o asemenea majorare, dar „nu ad-hoc”.

„Este vorba de o sustenabilitate a creşterii pensiilor. Dacă ne uităm pe o formulă, putem ajunge la o creştere de 11%, dar nu putem să facem creşteri ad-hoc de pensii. Vine cineva şi propune 11%. Dar de ce 11 şi nu 20? Deci, pe de-o parte ne trebuie o formulă transparentă, predictibilă, care să rămână acolo, până în 2024 cel puţin, sau până în 2028. Pe de altă parte, trebuie să fie un sistem sustenabil de plată a pensiilor. Nu putem să creştem pensiile azi cu 30% şi mâine să căutăm bani, să nu găsim bani să creştem pensiile. Deci amândouă trebuie luate în calcul şi de aceea această discuţie trebuie pusă în contextul reformei pensiilor pe care o avem în PNRR astăzi. Taxe mai mari nu vor face decât să crească veniturile acum. În acest moment nu există niciun argument pentru a modifica Codul Fiscal. Toate aceste lucruri au existat în programul de guvernare 2017-2019 şi nu au fost aplicate. PSD era singur la guvernare şi nu a considerat că sunt bune. Astăzi discuţiile sunt pe programul de guvernare”, a afirmat Florin Cîţu.

De altfel, premierul interimar consideră că o asemenea majorare a pensiilor, cu 11 procente, nu va face decât să crească deficitul bugetar.

„Poţi să vorbeşti despre orice procent. Astăzi, noi avem (…) o discuţie deja aprobată cu Comisia Europeană. Avem un parcurs al deficitului bugetar deja aprobat de Comisia Europeană. România este ţara care este în deficit excesiv, a intrat după ce am avut acele excese ale politicii fiscale între 2017-2019, cu deficite foarte mari, am intrat în acest mecanism. Trebuie să corectăm acest mecanism, şi, toate ţările din UE reduc deficitele bugetare. Nu există nicio ţară care să vină cu un deficit mai mare bugetar. Deci, dacă vrem să nu fim penalizaţi de agenţiile de rating, de Comisia Europeană, să nu mai primim fonduri europene, de partenerii noştri internaţionali, de investitori, trebuie să ne ţinem de acest calendar pe care, deja, l-am negociat şi l-am aprobat cu toţii. Agenţiile de rating ne-au spus foarte clar că, astăzi, România a trecut de la «negativ» la «stabil» tocmai pentru că a făcut aceste progrese şi avem acest calendar, această traiectorie. Dacă deviem de la ele, ne întoarcem la «negativ», mergem la «junk», totul sare în aer”, a adăugat Cîţu, conform Agerpres.

Potrivit președintelui PNL, anul viitor vor creşte atât pensiile, cât și alocaţiile, dar şi salariile angajaților de la stat, însă nivelul de creştere urmează să fie stabilit în discuţiile cu PSD şi UDMR.

„În 2022 cu siguranţă vor creşte pensiile şi alocaţiile, discutăm şi de celelalte. La fel şi salariile în sectorul bugetar, putem să agreăm o creştere dacă vine la pachet cu o reformă în sectorul administraţiei. Nu putem doar să creştem şi să nu legăm de performanţă aceste creşteri”, a declarat Florin Cîţu.

Întrebat dacă prin reformă înţelege o reducere a aparatului bugetar, el a răspuns: „Nu, eu înţeleg o legare directă între venituri şi performanţă, asta înţeleg prin reformă.”

Liderul PNL a invocat și angajamentele României la nivel european, pentru a subinia că mărirea pensiilor, alocaţiilor şi a salariului minim trebuie să fie una temperată.

„În acest moment, este foarte simplu pentru toată lumea să se uite în strategia fiscal-bugetară, în PNRR, în estimările Comisiei Europene să vadă exact care este pasul de creştere pentru pensii, pentru salarii în perioada următoare, de fapt anvelopa salarială. În acest moment discutăm un nou program de guvernare şi atunci vom vedea care va fi noul nivel”, a precizat Cîţu.

