Imaginile au fost surprinse pe 2 martie în Melitopol, dar au fost făcute publice vineri pe Twitter de jurnalista ucraineană Anastasia Lapatina.

”Ucrainenii mărșăluiesc spre soldații ruși în timp ce trag spre ei. Toată lumea trebuie să vadă acest videoclip”, a scris ea în dreptul videoclipului.

În imagini se vede cum un grup de ucraineni neînarmați înaintează spre militarii ruși trag câteva focuri de avertisment în aer pentru a-i opri.

Ukrainians march towards Russian soldiers while getting shot at. Everyone must watch this video. pic.twitter.com/gclsykDS9P

Melitopol, aflat între Crimeea și orașul-port Mariupol, a fost capturat la începutul acestei luni de armata rusă, după lupte intense cu forțele locale. Vineri, mii de ucraineni au ieșit pe străzi împotriva rușilor, strigând ”Ucraina liberă!”

De altfel, proteste au fost zilele acestea în mai multe orașe ucrainene față de ocupația trupelor ruse. Spre exemplu, sâmbătă, o manifestație a avut loc în orașul ocupat Herson, unde mii de oameni au ieșit pe străzi. Imagini similare au venit și de acolo, unde câteva focuri de avertisment au fost trase de soldații ruși, însă manifestanții nu s-au dat în spate.

Southern town of Kherson now. The fact the Russian troops are in the town doesnt mean the city is occupied. pic.twitter.com/ZhXrUEXQvb