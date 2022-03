Ucrainenii au protestat vineri față de ocupația rusească în Melitopol, oraș aflat sub controlul trupelor trimise de Moscova.

Un organizator local a declarat că mii de oameni s-au adunat într-o piață centrală a orașului Melitopol, potrivit Radio Europa Liberă. „Ucraina liberă!”, „Ocupanților!”, „Melitopol, Ucraina!”, au strigat protestatarii.

Residents of #Melitopol took to the streets to express their protest against the invaders. pic.twitter.com/Ryv9Mu0IMD — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Tot vineri, Administrația Militară Regională ucraineană a anunțat că rușii au ocupat un turn de televiziune din acest oraș.

Ещё видео митинга в Мелитополе против российских военных в городе



Мы не отдадим фашистам нашу страну ✊ pic.twitter.com/oXNmrnCpI9 — Аслан (@antiputler_news) March 4, 2022

În prezent, armata rusă se folosește de mijloacele de transmisiune pentru a lansa mesaje de propagandă, transmite canalul Nexta.

Russians banned any demonstrations in the occupied city of Melitopol. But. Its Ukraine! https://t.co/BxGLQgJ8Ar — Лось (@al_gedz) March 4, 2022

Melitopol, aflat între Crimeea și orașul-port Mariupol, a fost capturat de trupele ruse zilele trecute, după lupte intense cu forțele locale.

În prezent, situația este liniștită în localitate. Mai multe clipuri au arătat că armata rusă distribuie ajutoare umanitare populației.

