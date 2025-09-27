Sprinterul a ajuns la al cincilea motor, dacă includem și propulsorul original. Problemele au început în vara anului 2022, când motorul inițial, care parcursese aproximativ 426.000 km, a cedat.

Înlocuiri repetate ale motorului

Proprietarul a găsit un service pentru înlocuirea motorului, dar noul propulsor a rezistat doar 105.000 km până în vara lui 2024. Al treilea motor s-a stricat după doar 8.000 km, iar al patrulea a făcut probleme după numai 800 km.

Mecanicul Dave și colegul său au descoperit că filtrul de ulei al ultimului motor era plin de reziduuri metalice, un semn clar de contaminare.

Investigând mai departe, au observat că schimbătorul de căldură din circuitul de ulei nu fusese înlocuit la ultimele două schimbări de motor.

E ca şi cum ai instala un motor complet nou, dar ai pune filtrul de ulei vechi cu particule metalice în el pe acel motor şi apoi te-ai mira de ce motorul nou a început din nou să se erodeze, explică mecanicul auto.

Erori grave de asamblare

Dezasamblând ultimul motor, mecanicii au descoperit o problemă și mai gravă. Şuruburile bielelor s-au dovedit a fi abia strânse. Unul din ele a indicat zero forţă necesară pentru a fi deşurubat, iar altele ceva mai mult efort.

Această eroare de asamblare indică o lipsă totală de profesionalism din partea mecanicului anterior.

Strângerea corectă a acestor șuruburi ar fi trebuit să necesite o forță ceva mai mare pentru deșurubare.

După ce a schimbat și acestor motor, mecanicul a spus că meseriașul dinaintea lui care a făcut această lucrare a dat dovadă de o „lipsă totală de profesionism”.

Concluzii și lecții despre schimbarea motorului

Cazul acestui Mercedes Sprinter subliniază importanța alegerii unui service specializat și competent pentru reparații complexe. Înlocuirea unui motor necesită atenție la detalii și înțelegerea completă a sistemului.

Uneori problemele la motoare nu sunt cauzate de producător, ci de mecanici nepricepuți în construcția și asamblarea motoarelor cu combustie.

Proprietarii de vehicule comerciale ar trebui să fie atenți la istoricul reparațiilor și să solicite explicații detaliate pentru orice intervenție majoră.

În cazul înlocuirii unui motor, este crucial să se verifice că toate componentele auxiliare, precum schimbătorul de căldură pentru ulei, sunt de asemenea înlocuite.

Acest caz extrem servește ca un avertisment pentru toți proprietarii de vehicule și subliniază necesitatea unei mai bune reglementări și certificări în industria reparațiilor auto.

Calitatea reparațiilor poate avea un impact semnificativ asupra duratei de viață și fiabilității unui vehicul, mai ales în cazul unor mașini utilizate intensiv precum Mercedes Sprinter.

