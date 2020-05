De Andreea Archip,

Tânăra nu crede că amenzile rezolvă această problemă, mai ales în perioada pandemiei, ci că oamenii ar înțelege “cu vorba bună”.

Activista a dorit să transmită un mesaj celor cărora le place să iasă în aer liber, să-i facă să înțeleagă cât de important e ca natura, fie că vorbim de rezervații naturale sau de parcul din fața blocului, să rămână curată. Liana a strâns tone de gunoaie în acțiunile de ecologizare la care a participat, a plantat copaci, a făcut patrule de mediu și tot nu pricepe cum de oamenii în continuare nu înțeleg că nu trebuie să arunci gunoaie pe jos.

Liana Buzea a adunat tone de deșeuri din toată țara în campaniile la care a participat

“După 17 ani de activism de mediu, în care am construit campanii de conştientizare inclusiv pe gunoaie, am iniţiat şi condus campanii de curăţenie în natură, am scris o carte despre cum curăţăm gunoiul din România, am avut şi multe discuţii cu turişti în arii protejate, în 2020 ies în natură şi încă dau de gunoaie. Multe, prea multe”, își începe mesajul de pe pagina sa de Facebook, Liana Buzea.

Tânăra a povestit apoi pentru Libertatea ce i-a declanșat reacția.

“Am ieșit cu câinele la plimbare vineri seară, pe 15, într-un părculeț de lângă casă. Ies târziu, când nu mai e nimeni. M-am așezat pe o bancă și vizavi de ea era un coș de gunoi, dar sub bancă erau pungi și hârtii aruncate, nu PET-uri sau coji de semințe. Și vizavi era coșul de gunoi. Nu era prima oară când văzusem asta în parc, dar acum erau chiar vizavi de coșul de gunoi. Mi-am zis că nu se poate așa ceva și asta mi-a activat totul”, povestește Liana.

Grătar lângă panoul pe care scria “aprinderea focului interzisă”

Prin 2008-2009, când a înființat un ONG de mediu, Liana a început să participe la patrule mobile cu cei de la direcțiile silvice, administrația rezervațiilor naturale și forțe de ordine, prin zonele protejate din toată țara, ca să le vorbească oamenilor despre cum ar trebui să se comporte în natură.

“Cel mai frapant lucru a fost când am ajuns lângă o troiță pe care erau scrise regulile, ce se poate face și ce nu într-o arie protejată, în Parcul Natural Bucegi. Când au venit membrii administrației parcului și le-au spus că nu are voie, omul a dat din umeri și a zis că el vrea să-și facă grătarul. A refuzat să se oprească și atunci polițistul a scris o amendă. Unul dintre noi a fost martor în acel proces-verbal”, își amintește Liana.

Încă din timpul facultății, Liana Buzea desfășura campanii pentru colectare selectivă

Amenzile sunt necesare de multe ori, dar nu rezolvă problema pe termen lung, crede activista de mediu, care, de altfel, a realizat mai multe campanii de ecologizare.

“Am colegi care spuneau că noi suntem niște copii naivi, că dacă strângi după omul ăla, omul nu înțelege, nu asta e calea, mobilizezi și fonduri și atenția oamenilor într-o acțiune care nu e corectă. Ar trebui cu educație și cu amenzi. Și sunt mulți care merg pe principiul amenzilor. Eu cred că funcționează dacă le explici frumos oamenilor. Sunt sigură că toată lumea își dă seama că nu e bine să arunci gunoaie, dar la fel e cool și să fii miștocar, e la îndemână să zici că nu se schimbă nimic în România. E ceva legat de atitudine. Mi se pare că atunci când vorbești cu oamenii ca de la un adult la altul, dacă ai grijă și la atitudine, cred că vor fi mulți vor înțelege”, este de părere Liana Buzea.

