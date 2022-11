Un avion de realimentare aeriană KC-135 Stratotanker a desenat un penis pe cer în apropiere de baza Tartus din Siria – instalația navală a Kremlinului din Marea Mediterană -, potrivit Politico, care a consultat datele portalului Flightradar24. Informația a fost publicată prima oară de cotidianul italian La Repubblica.

