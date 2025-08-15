Mesaj Ro-Alert emis după ce un incendiu de vegetaţie a izbucnit în Clinceni, judeţul Ilfov

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.

Incendiu de vegetație în Clinceni, Ilfov. Foto: ISU BIf

Pentru informarea populaţiei a fost emis un mesaj RO-Alert. De asemenea, sunt evacuate persoanele din zona afectată de incendiu.

„În acest moment acţionează 20 de autospeciale de stingere. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuinţe şi spaţii de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenţie în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU BIf.

De asemenea, un incendiu puternic a izbucnit la mai multe case din Ilfov. A fost trimis mesaj Ro-Alert. Focul s-a manifestat cu fum dens şi flacără.





