Lesia Solovciuk trăiește la Kiev. E jurnalistă. Acum zece ani, a participat inclusiv la Campionatul European de Fotbal din 2012 care a avut loc în Ucraina și Polonia. Iar de atunci am mai păstrat legătura la evenimentele importante. Când am văzut mesajul ei am realizat, încă o dată, ceea ce se petrece acum la Kiev.

„Putin acționează clar ca Hitler”

„Acum, pentru noi, milioane de ucraineni liberi, este prea puțin ca Ucraina să condamne Rusia pentru bombardamente arbitrare. În sfârșit, Europa trebuie să facă ceva. În sfârșit, să rupă relațiile de prietenie de lungă durată cu teroristul Putin. Care acționează clar ca Hitler în 1939”, își începe Lesia postarea manifest de pe Facebook.

Către Vest: „Ați făcut foarte puțin pentru a-l opri pe teroristul Putin”

„Este cu adevărat imposibil să influențezi capriciile bătăușilor din Europa Centrală? Este cu adevărat imposibil să iei economia Rusiei de gât? Rusia ar putea face toate acestea numai cu acordul tacit al Europei. Mai întâi, împușcă-i pe ai noștri pe Maidan. Apoi capturați Crimeea, apoi trageți din Donbas. Și acum vrea să cucerească toată țara. V-ați exprimat îngrijorarea de fiecare dată, dar ați făcut foarte puțin pentru a-l opri pe teroristul Putin. Rusia crede că Europa va accepta bombardarea Ucrainei. Europa va face puțin zgomot și se va opri. E adevărat?”, scrie aceasta.

În postare Lesia Solovciuk mai notează: „Ne vom apăra, desigur, patria. Dar nu putem scăpa de monstrul de la Kremlin decât împreună cu alte națiuni”.

Și transmite și un mesaj către Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. „Vă rugăm să nu ne numiți «popor frate» cu Rusia. Acest termen a fost întotdeauna folosit de Kremlin pentru a ne fura istoria. Sau să ne colonizeze”.

