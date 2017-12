„Azi, România și-a pierdut Regele și unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei față de țara sa. Bunicul meu a fost conducătorul care și-a iubit țara și oamenii ei cu adevărat!

Astăzi, am pierdut cel mai bun prieten, pe bunicul meu, dar mă consider un om norocos pentru că am avut privilegiul să fiu crescut și format de către el, cu datoria față de țară și promisiunea că mereu voi încerca să-l fac mândru de mine.

Bunicule, îmi va fi dor de tine și nu voi uita că m-ai învățat despre valori reale, nemuritoare în timp.

Odihnește-te în pace!, a scris Principele.