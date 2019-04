Mesajul transmis de Ilie Năstase: „Mai încă puterea ca prin prietenii mei din toată lumea să schimb România în bine”

Mesajul a fost transmis de Ilie Năstase atât în limba română, cât și în limba engleză.

„Bună, dragii mei

Mă apasă de ceva timp limitele impuse de țara mea, România. Eu sunt un om simplu, care a avut cel mai mare noroc în viață – să fie „liber” mental. Să-și trăiască viața cu bune și cu rele, să beneficieze de pe urma harului divin al talentului în tenis, să beneficieze de biucuria de a lega relații foarte aăropiate cu oameni de pe tot globul, oameni care au excelat în ceea ce au făcut… actori, cântăreți, sportivi, politicieni, oameni de afaceri. Cu toți am păstrat relații foarte apropiate, pentru că am fost șiu am rămas un om normal.

Mult mai târziu în viață mi-am dat seama că mi-am făcut țara mândră și poporul fericit, la un moment dat, dând speranță că ceva poate merge mai bine, că lumea n-are granițe, că totul era sub control comunist.

Și de a mă bucura de ceea ce doar Constituția Americană prevede – dreptul la fericire.

De aceea, în primul rând, vă rog să vă cereți dreptul de a fi normali, de a vă bucura de viață. Nu trăiți viața altora. Niciodată a politicienilor. Fără excepție, de la cap la coadă.

M-am căsătorit de câteva ori, am copii, nepoțiu, mă căsătoresc din nou acum, la 73 de ani.

Sunt un om liber. Încă o dată spun acest lucru, ca să vă intre bine în cap, trebuie să știți ce vreți de la viața voastră. Fiți liberi, bucurați-vă de fiecare zi a vieții voastre.

M-a rugat un prieten, Gabi, să accept, la apusul vieții, să mai fac un efort să scot România din „noaptea fără lună” în care se afundă acum. Dacă ultimii mei ani de viață pot fi oferiți salvării țării mele, sunt gata să o fac.

Dacă credeți că pot fi soldatul vostru, dacă voi înțelegeți că nimic material nu are sens pentru mine în fața acestei șanse, vă aștept lângă mine.

Mai am încă puterea ca prin prietenii mei din toată lumea să schimb România în bine. N-aș risca niciodată ca din erou pentru voi să devin un looser.

Cu drag, oriunde sunteți în lume, vă iubesc dragii mei compatrioți!”, a scris Ilie Năstase.

