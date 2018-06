Centenarul Marii Uniri și acțiunile organizate de către autoritățile statului pentru marcarea acestuia scot la iveală mărturii incredibile ale celor care au trăit perioada celor o sută de ani de existență a țării noastre. O dovadă în acest sens este Profira Baciu care, în pofida vârstei foarte înaintate, este de o luciditate demnă de invidiat pentru mulți dintre semenii noștri.

Cu o memorie copleșitoare despre ceea ce a însemnat perioada regalității, femeia transmite și un mesaj către conducătorii țării pentru ca locuitorii săi să o ducă mai bine.



Bătrâna crede că singura șansă a României este ca la cârma țării să vină un conducător ”român de-al nostru”, care să creeze acele locuri de muncă prin care ”copiii și nepoții” să fie aduși acasă.

”Conducătorii țării să facă cum pot mai bine, să facă țara cum a fost, nu s-o lase distrusă cum au distrus-o. A fost foarte bine, acum este greu. S-au dus toți copiii noștri, toți nepoții. Au rămas satele izolate. Vedeți cum cântă cântăreții ăștia. Să se găsească un român de-al nostru să conducă țara, să nu ne conducă străinii. Să aibă grijă de toată lumea noastră. Să facă fabrici și să aducă oamenii toți la locuințele lor…Câte dureri aduc sufletelor mamelor copiilor care sunt plecați. Am rămas singuri. Nu are cine să ne dea o lingură de apă, nu are cine să ne spele…Sunt copii pe drumuri…Să facă cum o fi mai bine să aducă țara la locul ei”, crede Profira Baciu.