De Andreea Archip,

Și chiar dacă asta ar mai putea dura câteva luni, aceste tinere s-au obișnuit deja cu faptul că moda se schimbă, dar rămâne modă.

Elena Cosău a plecat din România când criza economică din 2009 lovise și presa își strângea rândurile. Avea 25 de ani, lucrase într-o televiziune bucureșteană, dar visul din copilărie, cu care a mai cochetat și în timpul facultății, nu-i dădea pace: voia să devină model. Așa că a luat un bilet doar dus spre capitala modei decisă să transforme o criză în șansa vieții ei. A muncit mult și a reușit.

Zece ani mai târziu, toată moda milaneză se află din nou într-o criză. Provocată de coronavirus.

Poate pentru că lumea modei este așa dură, Elena e obișnuită cu greul și nu se înspăimântă nici acum, când Italia este atât de lovită. Săptămâna modei de la finalul lui februarie a fost blocată și parade importante s-au ținut cu ușa închisă.

„Am ales să stau acasă din respect pentru comunitate, am ales să nu vin acasă în România din respect pentru familie”

Elena a mai lucrat o perioadă în showroomul de modă, unde este angajată permanent. Toate celelalte contracte însă au căzut.

„Până pe 10-15 martie ar fi trebuit să fiu în showroom, după aveam joburi pentru păr, un shooting în Germania care a fost anulat, aveam un video shooting pentru un cântăreț italian și a fost anulat. Fitingul pentru o casă haute couture din Paris pe care trebuia să îl fac a fost anulat. Toate joburile sunt anulate”, spune Elena, care și-a limitat toate ieșirile. Iese o singură dată pe săptămână la cumpărături.

„Eu deja de la sfârșitul lui ianuarie port mască și mănuși în metrou. Eu am ieșit ieri după șase zile, de șase zile am încheiat munca, fiindcă au închis și showroom-ul. E totul închis, mai puțin supermarketurile și farmaciile și este lume pe stradă. Din păcate, parcurile sunt încă pline, în fața blocului se joacă încă cei mici împreună, lumea nu respectă cu adevărat. Suntem puțini cei care am înțeles că trebuie să stăm acasă”, este dezamăgită Elena. Speră însă că românii vor înțelege gravitatea situației și vor sta acasă.

De aceea a și ales să transmită prin intermediul „Libertatea” un mesaj către cei de acasă. „Trebuie să zâmbim, să rămânem pozitivi. Doar așa va fi totul bine. Am ales să stau acasă din respect pentru comunitate, am ales să nu vin acasă în România din respect pentru familie, prieteni, dar mai ales pentru țara în care m-am născut și am crescut și unde știu că sistemul sanitar are multe lipsuri. Este puținul pe care fiecare dintre noi îl poate face”, a spus Elena în mesajul video.

Milano e în așteptare

Acum, îi este greu să vadă la televizor Piazza Duomo, simbolul orașului, goală zi și noapte. Unde mai pui că perioada asta era una aglomerată pentru lumea modei. Iar în showroomul unde lucra ea veneau clienți din toată lumea: China, Japonia, Coreea, America, Rusia.

Multe evenimente și târguri importante s-au amânat pentru iunie-iulie.

„Italia are tradiție în modă. Moda a ajutat foarte mult și în această perioadă, s-au făcut multe donații pentru spitale. Și brandurile italiene sunt foarte pozitive și au ajutat țara. Moda italiană sigur se va repune pe picioare. Va fi bine”, spune cu convingere Elena.

Își dorește să poată să își viziteze familia din Neamț cât mai curând.

„E frustrant când vezi că noi am ales să stăm departe de familii conștienți că o să dureze și că va fi greu, dar am înțeles că cel mai important e sănătatea noastră și a familiilor. Și să vezi că alții au ales altceva. E dreptul lor să aleagă altceva, dar trebuie să respecte niște reguli de bun-simț. Ai decis să mergi acasă, stai acasă, respectă comunitatea, oamenii mai în vârstă și respectă-te pe tine fiindcă tot tu vei avea mustrări de conștiință”, spune Elena Cosău.

