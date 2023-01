Meteoritul rar are dimensiuni similare cu un pepene galben, dar cântărește 7,7 kilograme. Exemplarul este unul dintre cele aproximativ 100, la fel de mari, descoperite în Antarctica, o locație perfectă pentru vânătoarea de meteoriți, unde au fost găsite peste 45.000 de roci spațiale.

Acum, descoperirea excepțională va merge la Institutul Regal Belgian de Științe Naturale din Bruxelles, unde va fi studiată.

